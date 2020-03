V Sloveniji imamo do danes 25 potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom.

Da bi preprečili širjenje novih okužb, je svet za nacionalno varnost včeraj sprejel tudi nekatere ukrepe, med drugim bo Slovenija na meji z Italijo uvedla kontrole, večje športne prireditve bodo potekale brez gledalcev, prireditve v zaprtih prostorih pa lahko sprejmejo največ 100 udeležencev. Več o ukrepih preberite v članku Novi ukrepi: na letališču bodo merili temperaturo, kontrole na meji ...

Ne hodite k zdravniku, pokličite ga po telefonu

Pristojni opozarjajo, da naj potniki, ki so se vrnili z območij, kjer je razširjen novi koronavirus, in po vrnitvi kažejo simptome, naj ostanejo doma in se izogibajo stika z drugimi ljudmi. Pokličejo naj izbranega ali dežurnega zdravnika in mu povedo za svoje težave. Z zdravnikom se bodo nato dogovorili za pregled oziroma dobili nasvet glede na zdravstveno stanje.

Vstopil v zdravstveni dom in ni upošteval nobenih navodil

Foto: Bralec V zdravstvenem domu v Kopru pa ugotavljajo, da kljub opozorilom ljudje ne upoštevajo navodil. Danes zjutraj je namreč v starem zdravstvenem domu v centru Kopra vstopil moški z znaki virusnega obolenja, ki ni upošteval nobenih navodil, niti ni povedal, da prihaja z območja, kjer je večje število okuženih ljudi, niti da je bil v stiku z okuženim z novim koronavirusom, poroča STA.

"Ljudje so vedno bolj neodgovorni"

"Na žalost vedno bolj ugotavljamo, da so ljudje vedno bolj neodgovorni. Ne držijo se navodil, ki jih dajejo NIJZ, ministrstvo za zdravje in osebni zdravniki," je za STA izpostavila strokovna vodja Zdravstvenega doma (ZD) Koper Ljubica Kolander Bizjak.

Ko so ugotovili, kaj se je zgodilo, so zdravstveni dom zaprli, takoj popisali vse ljudi, ki so bili z njim v stiku, ter očistili in razkužili vse prostore v pritličju, kjer se je gibal potencialno okužen moški.

Njega so napotili na odvzem brisa, rezultate še čakajo, medtem je ostal v izolaciji.

Zdravstveni dom so okoli 11. ure po izvedenih ukrepih ponovno odprli.

Podoben primer se je po pisanju STA danes zgodil tudi na urgenci v enoti na Bonifiki, čeprav so navodila za ravnanje objavljena na vidnem mestu. Tudi tam so nato izvedli vse potrebne ukrepe.

