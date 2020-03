Bodo zaradi novega koronavirusa v cerkvah odpovedali maše?

S Slovenske škofovske konference (SSK) so sporočili, da bodo zaradi včerajšnje odredbe Sveta za nacionalno varnost o prepovedi zbiranja v zaprtih prostorih za več kot sto ljudi predvidoma v sredo objavili posodobljena navodila za obhajanje svetih maš ta konec tedna. Kot pojasnjujejo, so se za dodatna pojasnila glede izvedbe maš že obrnili na ministrstvo za zdravje.

"Glede na včerajšnjo odredbo Sveta za nacionalno varnost o prepovedi zbiranja na javnih prostorih zaprtega tipa v Sloveniji za več kot sto oseb se je SŠK obrnila za dodatna pojasnila na ministrstvo za zdravje. Na osnovi prejetih pojasnil bo SŠK predvidoma jutri objavila posodobljena navodila za obhajanje svetih maš v tem koncu tedna," so sporočili s SŠK.

Pri bogoslužju zaradi koronavirusa že veljajo nekateri ukrepi

Ob tem so pojasnili, da so v katoliških cerkvah in pri bogoslužju že v veljavi nekateri ukrepi. Duhovniki so tako izpraznili kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev, verniki pa se pri vhodu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.

Zaradi novega koronavirusa so iz slovenskih katoliških cerkva že umaknili blagoslovljeno vodo. Foto: Ana Kovač

Slovenski škofje vernike pozivajo, naj upoštevajo navodila

Prav tako že zdaj velja pravilo, da duhovniki in verniki pri pozdravu miru opustijo stisk roke. Vernike ob tem prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko, so sporočili s SŠK. Ob tem so še poudarili, da slovenski škofje slovenske katoličane vabijo k upoštevanju navodil za preprečevanje epidemije novega koronavirusa v Sloveniji ter k molitvi za zdravje in blagoslov naroda.