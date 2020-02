Zaradi koronavirusa iz slovenskih cerkva umikajo blagoslovljeno vodo

V navodilih, ki jih je SŠK objavila na spletu, je ob splošnih napotkih zapisanih tudi nekaj določil, ki veljajo za verske obrede, sestanke in druga združevanja vernikov. Posebej je izpostavljeno, naj se bogoslužja udeležujejo zdravi ljudje.

Deset napotkov Slovenske škofovske konference:

1. Za vse katoličane veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki so objavljena na spletni strani inštituta za varovanje zdravja.

2. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

3. Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust.

4. Če zbolimo oziroma imamo že prve znake obolelosti, ostanemo doma.

5. Upoštevamo pravila higiene kašlja.

6. Redno si umivamo roke z milom in vodo.

7. Če voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 odstotkov. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

SŠK vernike prosi, naj obhajilo prejemajo le na roko. Foto: Bojan Puhek

8. V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:

a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.

b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.

c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.

9. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.

10. Romanja, slovesnosti in vse druge oblike združevanj (strokovna in pastoralna srečanja) do nadaljnjega lahko potekajo nemoteno ob upoštevanju splošnih navodil inštituta za varovanje zdravja oziroma ministrstva za zdravje. V primeru intenzivnejšega pojava okužb bo SŠK podala dodatne ukrepe in navodila.

