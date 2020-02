Koronavirus in letenje: kako velika je možnost okužbe med letom?

Več kot 81 tisoč ljudi okuženih, več kot 2.700 mrtvih. Takšne so zadnje številke o novem koronavirusu, ki je večini ljudi nagnal nemalo strahu v kosti. Pa čeprav stroka ves čas opozarja, da je panika odveč in da so pri novi bolezni, ki so jo poimenovali COVID-19, ogroženi predvsem starejši in kronični bolniki – povsem enako kot to velja na primer pri gripi.

Primerjavo med gripo in COVID-19 si lahko preberete TUKAJ . Kakšni so simptomi okužbe z novim koronavirusom in kako ravnati, da zmanjšate možnost okužbe, pa na TEJ POVEZAVI

Vroče vprašanje – kupiti letalske vozovnice ali ne?

A številni, ki bi morali potovati v države s potrjenimi okužbami, so potovanja vseeno raje odpovedali. Celo tisti, ki nameravajo v naslednjih tednih ali mesecih potovati v dežele, kjer virusa še ni, so v dvomih, ali potovanje izpeljati ali ne, kajti nevarnost vidijo v letališčih in letalih, kjer v zaprtem in dokaj majhnem prostoru več ur sediš z več sto drugimi ljudmi.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki budno spremlja dogajanje po vsem svetu in na svoji spletni strani redno obvešča o novem koronavirusu, sicer potovanj z letali za zdaj ni prepovedala. "Se pa svetuje, da se vsa nenujna potovanja na področja, kjer se novi koronavirus pojavlja, začasno odložijo," pove mag. Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Potovanja v dežele, kjer koronavirusa še ni, torej po tej logiki ne bi smela biti vprašljiva, če imate letalske vozovnice že kupljene. Posledično tudi ne nakup novih vozovnic za destinacijo, kjer okužb ni.

Pa vendar je letalo prostor, kjer sediš na svojem sedežu in ne moreš nič narediti, če začne sopotnik na tvoji levi ali desni kihati in kašljati. In tudi prezračiti ne moreš, da bi viruse pregnal ven.

Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije se zrak v letalu popolnoma zamenja med 20- in 30-krat na uro. Foto: Getty Images

Možnost okužbe na letalu na splošno majhna

A ravno nasprotno z laičnim prepričanjem, da je letalo prostor, kjer je možnost za prenos virusov in bakterij skoraj 100-odstotna, ne glede na to, kje sedimo, strokovnjaki razlagajo, da to ne drži. Pravzaprav je tveganje za okužbo z mikrobi na letalu po navadi razmeroma majhno.

"Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se zrak v letalu popolnoma zamenja med 20- in 30-krat na uro. Nekaj dodatnega zraka pride od zunaj, večina pa gre skozi številne HEPA filtre, ki ustavijo viruse in bakterije," pojasni Grilčeva.

A če bomo imeli smolo in sedeli res blizu nekoga, ki je kužen, je okužba z mikrobi seveda možna. "Če sedimo v bližini okuženega človeka (dva sedeža levo ali desno ali spredaj ali zadaj), ki kiha in/ali kašlja, smo okužbi izpostavljeni. Prav tako smo izpostavljeni okužbi, ko se kapljice, ki jih bolnik izloča s kašljanjem in/ali kihanjem, 'posedejo' na sedeže in naslonjala sedežev ter si jih z rokami zanesemo na sluznice nosu, ust, očesno veznico," pove sogovornica z NIJZ.

Kaj lahko naredimo na letalu, da se zavarujemo?

Tako kot kjerkoli tudi med letom veljajo zdaj že zlata pravila preventive, med katere spada redno umivanje ali razkuževanje rok (če nimamo možnosti umivanja z milom in vročo vodo) – sploh pred jedjo. Pri čemer imejte v mislih, da pred okužbo z novim koronavirusom varujejo razkužila, ki vsebujejo 60 odstotkov alkohola. Z rokami se ne dotikajte oči, nosu in ust.

Če pa ste vi tisti, ki ste se znašli na letalu in se ne počutite najbolje – pa ne govorimo le o koronavirusu, temveč tudi o drugih visoko nalezljivih boleznih, kot je na primer gripa, ki je še vedno na pohodu – poskrbite, da svojih bacilov ne boste širili naokrog. Kašljajte in kihajte v rokah in ne pozabite na zaščitno masko, ki je ne pozabite redno in pravilno menjati.

"Če med potjo zbolimo, lahko druge potnike delno zaščitimo pred okužbo tako, da si na obraz nadenemo zaščitno masko. Če je to možno, svetujemo, da potovanje odložimo, dokler ne ozdravimo," še dodaja Grilčeva.

Svetovna zdravstvena organizacija sicer ni prepovedala potovanja, se pa svetuje, da se vsa nenujna potovanja na področja, kjer se novi koronavirus pojavlja, začasno odložijo.