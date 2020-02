Na Hrvaškem potrdili drugi primer okužbe s koronavirusom

Mladenič, ki je brat včeraj potrjenega prvega primera na Hrvaškem, je bil prav tako v Milanu na nogometni tekmi lige prvakov. Oba imata blage znake, zdravniki pa ne pričakujejo težav pri zdravljenju.

V splitskem pristanišču so testirali potnike s trajekta, ki je prišel iz italijanske Ancone.

Podobno kot pri nas je tudi na Hrvaškem v lekarnah in specializiranih prodajalnah pomanjkanje zaščitnih mask. Se je pa zato razcvetela prodaja na spletu, kjer je treba za eno masko odšteti med 40 in 50 kun (5 do 7 evrov), poroča Jutarnji list.

V Avstriji v karanteni 12 ljudi

Potem, ko so na Tirolskem v Avstriji v torek potrdili okužbo z novim koronavirusom pri dveh osebah, so pristojne oblasti odredile dvotedensko karanteno za 12 ljudi. Okužbo so potrdili pri 24-letni Italijanki, ki je receptorka v enem od hotelov v Innsbrucku, in njenem prijatelju. Skupno so na okužbo z virusom v hotelu testirali 62 oseb, poroča STA.