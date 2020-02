Koronavirus: bo kratko potegnilo zdravstveno osebje?

Koronavirus se širi. Po Italiji, kjer je število okuženih že preseglo 280, so prvi primer okužbe potrdili tudi na Hrvaškem in dva v Avstriji. Tudi Slovenija te dni zadržuje dih, kajti glede na situacijo pri sosedih skorajda ni več dvoma, ali bo virus prišel tudi k nam. V lekarnah je zmanjkalo zaščitnih mask, zmanjkuje tudi razkužil, težave z zalogami ustrezne zaščitne opreme za svoje osebje pa imajo nekateri zdravstveni domovi.

Na voljo ni dovolj profesionalnih zaščitnih mask za zdravstveno osebje, kot tudi ne brisov, s katerimi se odvzame vzorec sluznice in se pošljejo na mikrobiološko analizo, ki nato potrdi, ali ovrže sum na okužbo s koronavirusom. Kar pomeni, da bi zdravniki v primeru večjega izbruha bolezni, kot se je to zgodilo v Italiji, morali celo brez ustrezne zaščitne opreme pregledovati paciente, potencialno okužene s koronavirusom.

Zaloge zaščitne opreme ob večjih epidemijah ne bodo zadostovale

Direktorica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura v luči ponedeljkovih kritik zdravnikov pojasnjuje, da so bila navodila, kako ukrepati ob širjenju novega koronavirusa, jasna, dodaja pa, da težavo predstavlja pomanjkanje zaščitnega materiala. "Naročili smo ga že pred novim letom, pa do zdaj še nismo vsega dobili. Nekaj zaščitne opreme imamo, kar pa ob večjih epidemijah ne bo zadostovalo," pojasnjuje Gantar Žurova.

Tudi instrumentov za jemanje brisov v nekaterih zdravstvenih domovih ni dovolj. Foto: Getty Images Na vprašanje, kdaj pričakujejo dodatne zaščitne maske in plašče ter brise za odvzem kužnine, direktorica kranjskega znanstvenega doma odgovarja, da dobavitelji tega materiala trenutno nimajo ter da se s to težavo soočajo tudi drugi zdravstveni domovi.

Bolniki, pri katerih se pojavi sum na okužbo z virusom covid-19, morajo poklicati osebnega zdravnika in ostati doma. V primeru, da kljub temu pridejo v zdravstveni dom, mi na to nimamo vpliva, pojasnjuje Gantar Žurova: "Imeli bomo izolacijsko ambulanto, so pa vsi bolniki dobili navodila, da ob vročini oziroma respiratornem obolenju, pokličejo zdravnika. To je bilo jasno povedano, ne moremo pa vplivati na to, da ljudje to dejansko upoštevajo."

V koprskem zdravstvenem domu dodatno opremo pričakujejo sredi marca

V koprskem zdravstvenem domu pravijo, da imajo zaščitne opreme in brisov za zdaj dovolj, so pa za primer večjega izbruha naročili dodaten zaščitni material. »Če se bodo ljudje držali tega, da bodo ostali doma in ne bodo hodili naokrog, ne samo po ambulantah, ampak tudi po trgovskih centrih, dodatne zaščitne opreme niti ne bomo potrebovali,« ocenjuje strokovna vodja Zdravstvenega doma Koper Ljubica Kolander Bizjak. Dodatno zaščitno opremo, ki bi jo potrebovali v primeru večjega izbruha covid-19, bodo, po njenih besedah, lahko dobili sredi marca.

Med obvezno zaščitno opremo zdravstvenih delavcev med drugim sodijo rokavice, maska in očala. Foto: Getty Images Kolander Bizjakova ob tem poudarja, da morajo bolniki v primeru vročine in kašlja poklicati svojega osebnega zdravnika, ki jim bo dal navodila po telefonu: "To je veljalo tudi pri gripi, pa se nihče tega ne drži." Na vprašanje, kaj bodo storili, če se bo pri njih oglasil bolnik, pri katerem bi se pojavil sum okužbe s covid-19, pa odgovarja, da bodo ukrepali v skladu z navodili: "Zaščitili bomo pacienta, sebe, tiste, ki so bili v stiku z njim, in o tem obvestili epidemiologa, ki bo naprej ukrepal."

Zdravstvene ustanove na Primorskem obiskuje tudi veliko ljudi iz sosednje Italije. Po besedah Kolander Bizjakove to za zdaj ne predstavlja velike težave, ker gre za prebivalce dežele Furlanije – Julijske krajine, kjer kljub razglašenim izrednim razmeram do zdaj niso zabeležili še niti nobenega primera okužbe s covid-19.

"Območja, ki glede na navodila NIJZ predstavljajo visoko tveganje, so še vedno samo Lombardija, območja v Benečiji, ki mejijo na Lombardijo, Piemont in Emilija – Romanja. Furlanija – Julijska krajina pa ni med njimi," še dodaja Kolander Bizjakova.

V Mariboru za zdaj vsega dovolj

Težav z zalogo zaščitne opreme in pripomočkov za odvzem brisov pa trenutno nimajo v Zdravstvenem domu doktorja Adolfa Drolca Maribor, ki deluje na 42 lokacijah. Vesna Rečnik Šiško iz njihove pisarne za odnose z javnostmi nam je sporočila, da imajo za zdaj dovolj tako profesionalnih zaščitnih mask za zdravnike in ostalo zdravstveno osebje kot tudi brisov za odvzem kužnine.

V ljubljanskem kliničnem centru dobili donacijo zaščitnih mask

O ustrezni zaščiti zdravstvenega osebja smo povprašali tudi Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer so nam zagotovili, da imajo ustrezne zaščitne opreme dovolj. "Za zdaj je vsega dovolj. Dobava poteka sproti," nam je pojasnil vodja službe za odnose z javnostjo Jure Brankovič.

In povedal še, da ljubljanski klinični center prejme tudi donacijo 100 tisoč navadnih zaščitnih mask za obiskovalce. "Donacija je prišla od podjetnika. Bomo imeli v sredo ali četrtek predstavitev, ko jih uradno prevzamemo in pripravimo po sprejemnih točkah."

V lekarnah po Sloveniji je po zaščitnih maskah začelo primanjkovati še razkužil. Foto: Getty Images

Zakaj zaščitnih mask ne odstopijo pri zavodu za blagovne rezerve

Zaradi pomanjkanja zaščitne opreme v nekaterih zdravstvenih zavodih se postavlja vprašanje, zakaj zaščitnega materiala zdravstvenim delavcem ne odstopijo v Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve. Kot pojasnjujejo v omenjenem zavodu, drži, da imajo na zalogi nekatere vrste zaščitne opreme, ki so primerne tudi za zaščito pred virusom covid-19.

"O njihovi uporabi bo v skladu z zakonom o blagovnih rezervah odločala vlada, predlog o uporabi, količinah in prejemnikih pa bosta praviloma oblikovala ministrstvo za zdravje ter ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo," pojasnjujejo na zavodu za blagovne rezerve.

Na vprašanje, ali bi omenjena zaščitna oprema zadostovala za potrebe po zaščiti v primeru večjega izbruha novega koronavirusa pri nas, na zavodu odgovarjajo, da lahko oceno o zadostnosti zaščitnih sredstev v blagovnih rezervah za primer večjega izbruha virusa v Sloveniji poda le ministrstvo za zdravje, ki pozna obsežnost izbruha virusa in koordinira vse aktivnosti za zaščito pred njim.