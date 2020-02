Koronavirus tudi na Hrvaškem in v Avstriji

Hrvaški premier Andrej Plenković je potrdil, da so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe s koronavirusom. Okužen je mlajši moški, ki je na zdravljenju na kliniki za infekcijske bolezni v Zagrebu. Prva dva primera so potrdili tudi v Avstriji.

Hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš je dodal, da ima moški blažje simptome okužbe. Okužil se je med 19. in 21. februarjem v Milanu.

Po današnji seji hrvaškega nacionalnega štaba za civilno zaščito v Zagrebu je Plenković novinarjem povedal, da je prvi okuženi s koronavirusom izoliran v zagrebški kliniki, poroča STA.

Čakajo še ne teste devetih ljudi

Foto: Reuters Hrvaški zdravstveni minister Beroš je povedal, da so potrdilo o prvi okužbi na Hrvaškem prejeli malo pred 12. uro. Pričakuje, da moški zaradi okužbe ne bo imel hujših posledic.

Medtem na Hrvaškem čakajo še na izide testiranja devetih ljudi, ki so delali v eni od italijanskih tovarn v Lombardiji, v kateri je bilo 20 okuženih s koronavirusom. Hrvaški delavci so v reško bolnišnico prispeli preteklo noč, eden izmed njih pa je imel simptome, podobne gripi. Laboratorijske izvide bodo dobili v popoldanskih urah, so napovedali v reški bolnišnici. Delavci so stari od 19 do 50 let, poroča STA.

V Avstriji okužena 24-letnika

Na avstrijskem Tirolskem so pri dveh ljudeh potrdili okužbo z novim koronavirusom, je izjavo deželnega glavarja Günther Platterja povzela STA. Pri dvojici je bil pozitiven že drugi test na okužbo. Najmanj eden od okuženih je iz Lombardije.

Kot poroča Kronen Zeitung, sta okužena stara 24 let in živita v Innsbrucku, vendar nista huje bolna. Okužena imata malenkost povišano temperaturo in sta trenutno v izolaciji v innsbruški kliniki.

Obolela imata trenutno zgolj vročino. Sama sta se obrnila na reševalno službo v Innsbrucku in opisala svoje simptome.

Še en sum

V Avstriji ob tem obravnavajo še en sum na okužbo s koronavirusom, in sicer pri 55-letniku iz Linza. Pred kratkim je bil na potovanju v Italiji in kaže znake, da bi lahko imel koronavirus. Trenutno je v karanteni in čaka na rezultate testov.

55-letnik je potoval v skupini, ki je obiskala Benetke. Vsi preostali člani, ki so bili prav tako na izletu, so trenutno doma in so jim svetovali, naj nimajo stikov z drugimi ljudmi.

Foto: Reuters