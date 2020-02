Univerza v Ljubljani: Če ste bili v Italiji, ne glede na počutje ostanite doma

Univerza v Ljubljani je zaposlenim, sodelavcem in študentom naročila, naj zaradi koronavirusa ostanejo doma, če so bili v zadnjih desetih dnevih na severu Italije in v krajih, kjer je ta virus trenutno bolj razširjen. Tako se se odzvali na napotke šolskega ministrstva, ki so sicer precej bolj splošni od navodil univerze, in veljajo tudi za osnovne in srednje šole. Te se bodo o ukrepih na posamezni šoli odločale same.

Na Univerzi v Ljubljani so v skladu z napotki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sprejeli prve ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa, da se ne bi pojavili zapleti pri izvajanju aktivnosti.

"Ne glede na počutje ostanite doma"

"Vsi zaposleni, sodelavci, študenti, ki ste se v zadnjih desetih dnevih zadrževali v italijanskih krajih Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano in okolici kraja Vo’ Euganeo v provinci Padova ali ste bili v tem času v drugih krajih zunaj Evrope, kjer je znano, da obstaja epidemija koronavirusa, ostanite naslednjih 14 dni doma ne glede na svoje počutje," so zapisali.

Kot so še zapisali, naj o tem obvestijo svojega nadrejenega, ki bo njihovo odsotnost ustrezno evidentiral. "Če se v tem času pojavijo znaki, ki kažejo na okužbo s koronavirusom (povišana telesna temperatura, kašelj, občutek pomanjkanja zraka, težko dihanje), o tem po telefonu ali elektronski pošti obvestite svojega izbranega zdravnika," so še zapisali in dodali, naj ne hodijo v ambulanto nenapovedano, da ne bodo okužili še drugih.

"Če v 14 dneh ne boste zboleli, se lahko vrnete v službo"

"Zdravstvena služba je o ukrepih ob sumu na okužbo s koronavirusom obveščena in nanjo dobro pripravljena. Če v 14 dneh ne boste zboleli (kar je zelo verjetno), se lahko vrnete v službo oz. k pouku," so zapisali.

Svetujemo tudi, da obvestite študente, profesorje ali poslovne partnerje iz bolj ogroženih držav, da svoj obisk do nadaljnjega odložijo, so še zapisali na Univerzi v Ljubljani, kjer zaposlenim in študentom svetujejo, da naj spremljajo spletne strani in družbena omrežja Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, ministrstva za zdravje in ministrstva za zunanje zadeve.

Na Univerzi v Ljubljani so navodila izdali v skladu z napotki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na ministrstvu so napotke vsem izobraževalnim ustanovam, torej tudi osnovnim in srednjim šolam poslali včeraj in so precej bolj splošna kot navodila Univerze v Ljubljani.

