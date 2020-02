Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav stroka miri, da sta panika in strah zaradi koronavirusa odveč, se očitno želijo ljudje pripraviti, kolikor je le mogoče. Tako so včeraj mnogi množično odhajali v lekarne in stali v vrstah, da nakupijo razkužila, ki jih je tako v nekaterih lekarnah že zmanjkalo.

Gorenjske lekarne

"Včeraj zjutraj ob sedmih so ljudje v vrstah stali pred našimi lekarnami, da bi si kupili zaloge razkužila. Tako smo v naših poslovalnicah brez njega ostali že pred osmo uro zjutraj," situacijo z zalogami razkužila pojasni direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec.

Danes so sicer dobili že nekaj novih zalog, ki pa so tudi hitro pošle. "Sproti naročamo nove in nove zaloge, ampak tudi dobavitelj trenutno nima več razkužil na zalogi, čaka novo pošiljko."

Rakovčeva še dodaja, da je panično kupovanje razkužil sicer ta trenutek povsem nepotrebno, kajti zgodilo se bo, da takrat, ko bodo določeni ljudje res potrebovali razkužila, jih zaradi trenutne vsesplošne panike in brezglavega kupovanja ne bodo mogli dobiti. Hkrati polaga na srce: "Razkužilo je tako ali tako namenjeno za uporabo, ko prvi preventivni higienski ukrep, to je temeljito umivanje rok z vročo vodo in milom, ni mogoč."

Po maskah zdaj v lekarnah zmanjkuje tudi razkužil. Foto: Getty Images

Celjske Lekarne

Podobno situacijo s pomanjkanjem zalog razkužila imajo tudi v Celjskih lekarnah, nam je potrdila Tadeja Kopač Vidmar: "Res je, tudi pri nas zmanjkuje razkužil, ljudje so jih namreč včeraj pospešeno kupovali. V nekaterih naših poslovalnicah so zaloge že pošle, spet v drugih jih ostaja le malo. Pri naših dobaviteljih pa ni napovedi, kdaj bodo zaloge na voljo. "

Goriške lekarne

Imajo pa še kar nekaj zaloge razkužil v Goriških lekarnah, čeprav so včeraj k njim po razkužila množično drli ne le Slovenci, ampak tudi Italijani. "Včeraj je bila takšna gneča pri nas, da smo komaj shajali. Prodali smo vse zaloge razkužil, ampak smo danes dobili že nove in tako trenutno še imamo zalogo. Je pa težko reči za prihodnje dni, kako bo z dobavljanjem. To bomo videli sproti," pojasni direktorica Goriških Lekarn Ester Košiček.

Primerno nadomestilo za razkužilo tudi 70-odstotni etanol

Razkužilo je sicer nekaj, kar lahko proizvajalci lažje sproti izdelujejo, zato ga bodo vendarle lažje dobavljali lekarnam kot zaščitne maske. Proizvodnja teh namreč večinoma poteka na Kitajskem, od koder pa je trenutno dobava blaga močno otežena, zato tudi naše lekarne novih pošiljk mask ne dobivajo, je še pojasnila Romana Rakovec iz Gorenjskih lekarn.

Košičkova pa dodaja, da je prednost pri dezinfekcijskih sredstvih tudi ta, da lahko vsaka lekarna izdeluje svoj 70-odstotni etanol, ki je zadostno nadomestilo klasičnim razkužilom, je pa zaradi trošarin nekoliko dražje. Torej je uporaba 70-odstotnega etanola nekakšen rezervi načrt, če bi se zgodilo, da bi v prihodnjih dneh in tednih po lekarnah zmanjkalo klasičnih razkužil.

O zalogah razkužil smo povprašali tudi regije po Sloveniji. Informacije objavimo, takoj ko dobimo odgovore.