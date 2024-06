Silovit napad z ukrajinskim dronom. V Rusiji gori skladišče nafte. #video

Guverner Rostova Vasilij Golubev je dejal, da "ni nevarnosti, da bi se požar razširil na druge objekte ali da bi ogrožal stanovalce".

Rusko ministrstvo za izredne razmere je objavilo videoposnetek požara in sporočilo, da je zagorel rezervoar za gorivo s prostornino pet tisoč kubičnih metrov.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Na terenu je več kot 70 gasilcev, ki se trudijo pogasiti požar.

Ruski uradniki v zadnjih tednih ukrajinska brezpilotna letala krivijo za številne napade na rusko energetsko infrastrukturo, predvsem naftne obrate blizu meje z Ukrajino, v Belgorodu in Novošahtinsku, Kijev pa se komentiranju incidentov izogiba. Glavni cilj je zmanjšanje zalog goriva ruske vojske.

Foto: Reuters

Ukrajina je bila sicer od začetka obsežne ruske invazije pred dvema letoma izpostavljena skoraj nenehnim ruskim napadom z brezpilotnimi letali in raketami na njeno civilno in energetsko infrastrukturo. Ruski zračni napadi so povzročili številne žrtve med civilisti in ogromno materialno škodo po vsej državi, vključno s prestolnico Kijev.