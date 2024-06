Kitajska o sklepni izjavi G7: Je arogantna in polna laži

Kitajska je bila danes kritična do sklepne izjave skupine G7, v kateri so Peking med drugim posvarili pred zagotavljanjem sestavnih delov za orožje Rusiji. Po oceni kitajskega zunanjega ministrstva je sklepna izjava polna arogance, predsodkov in laži, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sklepna izjava voditeljev skupine sedmih najbolj razvitih gospodarstev sveta (G7) je bila na več točkah kritična do Kitajske, med drugim so bile v njej obtožbe, da Peking pošilja Rusiji surovine in izdelke, ki naj bi ji pomagali pri vojni v Ukrajini. Zaradi nepoštenih poslovnih praks so ji zagrozili z ukrepanjem.

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian je bil danes kritičen do sklepne izjave, ki po njihovi oceni obrekuje in napada Kitajsko. Gre za ponavljajoče se klišeje, ki nimajo ne dejanske, ne pravne in ne moralne podlage ter so polni arogance, predsodkov in laži, je dejal.

Sedmerica voditeljev je bila kritična tudi do kitajskega širjenja vpliva v Južnokitajskem morju. "Nasprotujemo kitajski militarizaciji ter prisilnim in ustrahovalnim dejavnostim v Južnokitajskem morju," piše v izjavi.