Kitajci v Evropi z enim prodanim zaslužijo desetkrat več kot doma

Razmere na kitajskem avtomobilskem trgu so precej drugačne kot v Evropi. Konkurenca avtomobilskih znamk je številčnejša in dejansko jih je več, kot jih trg dolgoročno potrebuje. Med njimi se zato že mesece dogaja ostra cenovna vojna izčrpavanja.

Največji proizvajalci so se pripravljeni odreči zaslužku in dosegati visoke prodajne številke, kar pomeni večje tržne deleže in obenem tudi na daljši rok odpravo mnogih konkurentov. Marsikatera znamka takega poslovanja namreč ne bo zmogla. Zanimiv je bil nedavno primer mlade znamke Aiways, ki se bo na Kitajskem umaknila s trga in vse svoje posle preselila v Nemčijo.

Bo z višjimi carinami kitajski izvoz v Evropo še smiseln?

V zadnjem tednu je bila v središču pozornosti odločitev Evropske komisije, da z julijem začasno odredi višje carine za avtomobile kitajskega porekla. Z zdajšnjih desetih jih bodo povišali vse do 38 odstotkov. Vse podrobnosti še niso znane, saj tudi postopki še niso končani, pravi obseg povečanja carin bo dejansko znan in dokončen šele jeseni.

Toda v ospredju je vendarle že zdaj vprašanje, koliko višje carine lahko kitajske znamke v Evropi sprejmejo, da bodo še vedno poslovale z dobičkom, še preden v Evropi odprejo lastne tovarne?

BYD seal je bil do zdaj v Evropi okrog deset tisoč evrov cenejši od dimenzijsko primerljivega volkswagna ID.7. Kakšna bo razlika po višjih carinah? Foto: Gregor Pavšič

Poleg BYD je tudi Chery Auto že potrdil prvo tovarno v Evropi. Uporabili bodo nekdanjo Nissanovo tovarno v Španiji. Foto: Chery

Na cestah že več mesecev prvi registrirani avtomobil znamke BYD v Sloveniji. Foto: Metka Prezelj

Zanimiv je primer družbe BYD, največjega kitajskega proizvajalca avtomobilov. Ti v Evropi z vsakim prodanim avtomobilom zaslužijo precej več kot na Kitajskem, kjer huda tržna konkurenca niža cene. Kaj pomenijo pocenitve za razmere na trgu, smo v Evropi spoznali ob lanski pocenitvi tesle model Y. Ta je bil uspešnica leta in globalno najbolje prodajani avtomobil.

BYD model atto 3, ki ga lahko vsaj v enem primerku že vidimo tudi s slovenskimi registrskimi oznakami, v Nemčiji prodaja za slabih 38 tisoč evrov, na Kitajskem pa za manj kot 18 tisoč evrov. Primerljiv volkswagen ID.3 v Nemčiji stane slabih 33 tisoč evrov, na Kitajskem pa 21 tisočakov. Za BYD je evropska cena 112 odstotkov kitajske, za Volkswagen v primeru ID.3 le slabih 57 odstotkov.

Desetkratni zaslužek

Ko BYD v Evropi proda model seal U, z njim zasluži 15.400 dolarjev, na Kitajskem pa zaslužek znaša komaj 1400 dolarjev, kažejo podatki analitične družbe Rhodioum Group.

Dobiček v Evropi je 14 tisoč dolarjev na avtomobil višji kot na Kitajskem. Tudi če bi BYD prejel 30-odstotne carine, to še vedno ne bi izenačilo razmer na trgu. Dobiček družbe bi v tem primeru s prodanim avtomobilom znašal pet tisoč dolarjev več kot na Kitajskem.

Zato bi izvoz v Evropo ostal za kitajske lastnike še zelo privlačen tudi ob višjih carinah, saj so zaslužki v Evropi boljši kot na natrpanem (in vse bolj upehanem) kitajskem trgu.

Cenovne konkurenčnosti ne prinašajo le državne subvencije

Razlike med kitajskimi in zahodnoevropskimi proizvajalci so očitne. Kitajska država jim res namenja subvencije in tudi regulativni postopki izdelave avtomobilov so drugačni, delovna sila pa cenejša. Toda obenem so podjetja z vidika organizacije bolj vertikalno integrirana. BYD izdeluje avtomobile, a ima v lasti tudi rudnike litija, izdeluje lastne baterije, razvija lastne elektromotorje, ima zavarovalniško podjetje in tudi lastne transportne ladje.