Večina jih noče: Bruselj pred razkritjem višjih carin za Kitajce

Evropska komisija je pod vodstvom Ursule von der Leyen začela preiskavo domnevne nelojalne konkurence avtomobilov kitajske proizvodnje, ki jih uvažajo na trg.

Kitajske znamke naj bi prejemale državne subvencije in tako tudi po transportu v Evropo zadržale konkurenčno ceno, ki je v povprečju 20 odstotkov nižja kot pri primerljivih avtomobilih v Evropi.

Iz Kitajske za zdaj predvsem električne tesle, BMW in dacie

Poplave poceni kitajskih avtomobilov, pred katero svari von der Leynova, sicer še ni. Delež kitajskih znamk je lani v Evropi zrasel do osmih odstotkov, do konca prihodnjega leta bi lahko znašal 15 odstotkov.

Glavnino kitajskega izvoza v Evropo za zdaj predstavljajo nekitajske znamke, kot so Tesla, BMW in Dacia, ki tam izdelujejo nekatere svoje modele.

Carinam nasprotujejo predvsem Nemci

V Evropi je vse več nasprotnikov povišanja carin in sledenja zgledu ZDA, ki so carine za kitajske izdelke kar početverile.

V Evropi carina znaša deset odstotkov, povišali pa bi jih lahko tudi do 20, morda celo 25 ali 30 odstotkov.

Ob danem uvozu bi to na letni ravni pomenilo milijardo evrov stroškov za kitajske proizvajalce. Višjim carinam lahko sledijo protiukrepi iz Kitajske, ki ima predvsem pri električnih vozilih dobršen monopol pri dobavnih verigah. Proti višjim carinam so predvsem Nemci, saj njihovi proizvajalci na Kitajskem ustvarijo vsaj petino, če ne kar četrtine svojega dobička.

Postopek uvajanja višjih carin se ne bo končal hitro. Omenjena preiskava bo potekala do oktobra in šele takrat se bodo začela pogajanja med Brusljem in Pekingom. Evropska komisija lahko carine zaračuna tudi za nazaj, in sicer od letošnjega julija naprej.