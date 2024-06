Včerajšnja odločitev Evropske komisije o povečanju carin za električne avtomobile kitajske proizvodnje je bila pričakovana in tudi mešani odzivi nanjo s strani najrazličnejših deležnikov avtomobilske industrije so pričakovani. Dokaj redki so prikimali in podprli odločitev iz Bruslja, več bojazni pa je pri tistih, za katere je Kitajska eden najpomembnejših trgov. Vsakršni protiukrepi na Kitajskem bi imeli lahko za nekatere ključne evropske, predvsem nemške, proizvajalce težke posledice.

Kitajsko združenje avtomobilskih proizvajalcev ni zaskrbljeno

Treba je sicer poudariti, da odločitev še ni dokončna. Evropska komisija bo še do jeseni opravljala preiskavo poslovanja med kitajskimi proizvajalci in državo, ki jim prek spodbud omogoča nižje tržne cene. O višjih carinah bodo, če ne bo prej dogovora med Brusljem in Pekingom, nato odločali evropski poslanci.

Zanimivo je, da so se še najbolj stoično odzvali pri združenju kitajskih proizvajalcev osebnih avtomobilov. “Evropske začasne višje carine so v skladu z našimi pričakovanji. Za večino kitajskih podjetij ne bodo imele večjih posledic,” je dejal Cui Dongshu, generalni sekretar združenja.

Oliver Zipse, izvršni direktor BMW. Foto: BMW

Ostri odzivi predvsem nemške avtomobilske industrije

“Odločitev o dodatnih uvoznih carinah je napačna. Evropska komisija škoduje evropskim podjetjem in evropskim interesom,” je bil oster Oliver Zipse, izvršni direktor BMW.

“Protekcionizem, kar je uvajanje dodatnih carin, ne pomaga pri konkurenčnosti na mednarodnih trgih. Trdno verjamemo v načela proste trgovine,” je še dejal Zipse. BMW ima interese na Kitajskem, obenem nekatere svoje avtomobile tam tudi izdeluje in jih uvaža v Evropo.

Podobno mnenje ima tudi vodstvo Volkswagna. Tudi v Wolfsburgu ne pozdravljajo namer iz Bruslja. Glede na zmanjšanje povpraševanja po električnih avtomobilih v Nemčiji in Evropi ocenjujejo odločitev kot škodljivo. Negativne posledice odločitve po mnenju Volkswagna presegajo morebitne prednosti takih ukrepov za evropsko in nemško avtomobilsko industrijo.

Podobno sta v odzivu zapisala tudi Ola Kaellenius, izvršni direktor Mercedes-Benza, in Hildegard Mueller, predsednik nemškega VDA.

BYD seal je v Evropi okrog deset tisoč evrov cenejši od nemškega volkswagna ID.7. Foto: Gregor Pavšič

Stellantis z Leapmotorjem že načrtuje proizvodnjo v Evropi

Stellantis je kot ena največjih evropskih avtomobilskih skupin še pred napovedjo carin sprejel prve ukrepe in s svojim kitajskim partnerjem Leapmotor napovedal proizvodnjo na Poljskem. S tem se bodo carinam izognili. “Kot globalno podjetje verjamemo v prosto in pošteno konkurenčnost. Zavzemamo se za svetovno trgovinsko okolje in zato ne podpiramo ukrepov, ki prispevajo k delitvi sveta,” so v odzivu zapisali pri Stellantisu.

Uvajanje višjih carin bi lahko pospešilo gradnjo kitajskih tovarn v Evropi. Nekateri proizvajalci so take načrte že pripravili, več evropskih držav ima za take posle tudi velike interese.

Bruslju prikimala italijanski minister in nemški evroposlanec

Med evropskimi politiki je v odzivu izstopal italijanski industrijski minister Adolfo Urso. “Odločitev je prava,” je bil kratek v odzivu.

V nasprotju z nemškimi gospodarstveniki drugače razmišlja Markus Ferber, nemški evroposlanec.

“Evropa ne more več zgolj gledati kitajskih dampinških cen. Če je Evropska unija resna v vzpostavitvi konkurenčne industrije električnih vozil, se moramo boriti. Ne moremo pričakovati visokih vlaganj evropskih podjetij v nove tehnologije, nato pa jih na trgu pričakajo kitajske dampinške prakse. Podobno smo v preteklosti že videli na področju sončnih elektrarn in Evropa take napake ne sme več ponoviti,” je dejal Ferber.

Prodaja kitajskih električnih avtomobilov v Evropi je za zdaj še zelo skromna. Foto: Guliverimage

Uradni Peking: “To je tipični primer protekcionizma …”

Medtem ko kitajsko avtomobilsko združenje večjih težav ne pričakuje, je bil oster uradni Peking. “To je tipični primer protekcionizma,” so dejali predstavniki kitajskega zunanjega ministrstva.

“Taka odločitev spodkopava temelje tržnega gospodarstva, sodelovanja med Evropo in Kitajsko, pa tudi stabilnost globalne avtomobilske proizvodnje in dobavnih verig. Dolgoročno bo spodnesla evropske lastne interese,” je v imenu kitajskega zunanjega ministrstva povedal Lin Jian.

Bentijo tudi Madžari, ki so si zagotovili prvo kitajsko avtomobilsko tovarno v Evropi

Pričakovano so se ostro odzvali naši vzhodni sosedi Madžari. Tamkajšnja Orbanova vlada ima tesne vezi s kitajskimi podjetji in je uspela kot prva zagotoviti gradnjo tovarne za kitajskega, za nameček še njihovega največjega, avtomobilskega proizvajalca. Madžari so v tovarne baterij v zadnjih letih vložili več kot milijardo evrov.

“Namesto visokih carin bi morala Evropska unija podpirati evropsko industrijo električnih vozil. Ne strinjamo se s povišanjem carin. Protekcionizem ni rešitev,” so sporočili z madžarskega gospodarskega ministrstva.