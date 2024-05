Ali Evropa podcenjuje Kitajce? Take številke evropski avtomobil težko pokaže. #foto

Foto: Gregor Pavšič MG4 je v Evropi najbolj uveljavljen električni avtomobil kitajskega porekla, ki v marsikaterih ključnih elementih postavlja smernice in standarde evropskim proizvajalcem, kakšne električne avtomobile morajo izdelati za uspeh na trgu. MG4 je avtomobil velikosti volkwagen golfa, ki pa v električni različici stane okrog deset tisoč evrov manj kot električni evropski tekmeci. Med aduti avtomobila je predvsem učinkovito polnjenje, zato tudi relativno majhna baterija povsem odgovarja potrebam voznikom in tak MG4 je zanesljivo v Sloveniji lahko prvi domači avtomobil. Dodatek Xpower prinaša najzmogljivejšo različico, ki ima štirikolesni pogon in 400-"konjski" pogon, stane pa nekaj nad 40 tisočaki.

Palec gor: vrednost glede na ceno, učinkovito polnjenje in doseg, prostornost za potnike

Palec dol: večpredstavnostni vmesnik, upravljanje s klimatsko napravo, premehak volan

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Naj začnem kar pri zgoraj navedenemu podatku, ki kaže na učinkovitost polnjenja. Spomnil sem se na besede Ursule von der Leyen, ki napoveduje višje carine za kitajske električne avtomobile in pri tem izpostavlja zgolj njihovo (domnevno na državnih subvencijah osnovano) nižjo ceno.

Toda danes je tehnično avtomobil kot je MG4 prehitel primerljivo evropsko avtomobilsko konkurenco. V desetih minutah sem s tem avtomobilom na ultra zmogljivi polnilnici (HPC) pridobil 22 kilovatnih ur (kWh) električne energije, kar bi ob povprečni porabi na testu zadoščalo za vsaj 130 kilometrov dosega.

Foto: Gregor Pavšič

Tako učinkovito polnjenje zmorejo le redki električni avtomobili in to praviloma niso avtomobili velikoserijskih evropskih avtomobilskih znamk (izjema so premijske), temveč prihajajo iz ZDA in Koreje.

Hitro pridobivanje dosega namreč pomeni, da ima avtomobil dovolj nizko porabo in istočasno tudi učinkovito polnjenje, to pa sta za lastnika električnega avtomobila (poleg nakupne cene) dva uporabniško najpomembnejša podatka. Neposredno sta namreč povezana tudi z dosegom avtomobila. Učinkovito polnjenje lahko kompenzira manjšo (cenejšo, lažjo) baterijo.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

MG4 je dolg 4,28 metra, kar je natanko toliko kot v dolžino meri volkswagen golf. Kitajski avtomobil je tako predstavnik spodnjega srednjega razreda. V primerjavi z golfom je nekoliko širši, zaradi večje svobode pri manj kompleksnih električnih vozilih pa je medosna razdalja daljša za sedem centimetrov. Prostora na zadnjih sedežih je veliko, enako je spodobno velik tudi prtljažnik. Ta ima 363 litrov prostornine.

Foto: Gregor Pavšič

Po klasičnem MG4 smo imeli tokrat na testu še njegovo “strupeno” različico. Ta ima dvojni elektromotor s sistemsko močjo 320 kilovatov (400 "konjev") in 600 njutonmetrov navora. Najvišja hitrost znaša 200 kilometrov na uro, pospešek do sto kilometrov pa uro pa 3,8 sekunde.

Tak MG4 je alternativa bencinskim "hot hatchem", ki iz Evrope počasi izginjajo (hyundai i30 N, renault megane RS …). Pogon je resnično zelo eksploziven in nudi zvezno odločno pospeševanje krepko onkraj meja "stotice". Vendarle pa med ovinke ne vabi tako mamljivo kot bi tja vlekel na primer golf GTI; ni težava v podvozju kot predvsem premehkem volanu, kar z vidika dinamike in športnosti prinaša manj "masivnosti" na volanu, manj povratnih informacij s ceste. Z nekoliko tršim volanom bi bilo užitkov še veliko več. Kajti električnih 400 "konjev" med ovinki nudi tako visoko mero energije, ki sta ji podvozja in voznikov želodec (sploh pa to velja za potnike) kar težko kos.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Različica Xpower stane 40.900 evrov, z upoštevanjem subvencije torej hipotetično 34.400 evrov. Za tako ceno bomo 400 "konjev" v avtomobilu težko dobili še kje. Cenovni dodatek v primerjavi s klasičnim MG 4 (oprema luxury) je štiri tisoč evrov, kar niti ni veliko. Toda objektivno bo klasični MG4 bolje opravil svoje vsakdanje naloge, zdi se tudi nekoliko mehkejši in malenkostno bolj udoben za vožnjo.

Foto: Gregor Pavšič

Poraba na testu se je ustavila pri 16 kWh na sto kilometrov. Izven avtoceste bo težko nižja, tudi ob dinamični in hitrejši vožnji pa ni presegala 20 kWh. Glede na kapaciteto baterije, ki znaša 61 kWh (neto vrednost), to pomeni realni doseg okrog 380 kilometrov.

Nekoliko bolj varčen voznik, ki bi se večinoma vozil po podeželju in manj po avtocesti, bi lahko izkoristil tudi 400 kilometrov dosega. Ta je sicer bolj realen pri klasičnemu pogonu. Toda kot že rečeno, doseg je teoretičen in zavoljo zelo učinkovitega polnjenja niti ni tako pomemben.

MG4 bo v ponudbo dobil tudi različico z večjo baterijo (kapaciteta neto 71 kWh), ki bo doseg potisnila krepko čez štiristotico.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Še nekoliko podrobneje je treba razdelati polnjenje MG4. Že večkrat omenjenih dobrih sto kilometrov dosega v desetih minutah namreč ni samoumevnih. Treba je imeti dovolj zmogljivo polnilnico HPC (trenutno so v Sloveniji na 20 lokacijah, napovedujejo se že nove) in primerno prazno baterijo. MG4 zelo dobro polni do 50-odstotne napolnjenosti. Do tam moč ne niha in znaša okrog 130 kilovatov. Pri polovični napoljenjosti pa se nato moč polnjenja prepolovi.

Polnilna krivulja je torej prilagojena potrebam vozniku na poti, ki bo na taki polnilnici predvsem dopolnil zalogo energije. Čeprav je moč polnjenja nato nižja, pa je časovno polnjenje od 20 do 80 odstotkov še vedno učinkovito. Tako polnjenje se izvrši v 24 minutah.

Pri cenah uporabe takih polnilnic je biti težko natančen, ker so razlike med ponudniki zelo velike. Pri najugodnejšem ponudniku polnilnic HPC bo sto kilometrov z MG4 stalo dobrih šest evrov. Vsaj pol cenejše bo polnjenje na domači vtičnici, kjer bo večina kupcev baterijo tudi najpogosteje polnila.

Koliko stane konkurenca?

Volkswagnov ID.3 se začne pri skoraj 42 tisočakih, za omejeno količino vozil pa nudi tudi akcijsko ceno tik pod mejo 35 tisočakov. Podobno je zdaj storil tudi Opel za električno astro (slabih 35 tisoč evrov), kjer pa je bila ponudba vozil zelo omejena in ta cena ni redna. Peugeot električnega 308 trenutno nima v cenikih oziroma spletnih konfiguratorjih. Kdor bi želel več prostora, bo iskal predvsem večjo teslo model Y (izhodišče 45 tisoč evrov).

Pri Tesli je treba za model 3 odšteti 40 tisoč evrov, pri Hyundaiju pa za ioniqa5 že blizu 50 tisoč evrov. Vse navedene cene ne vključujejo subvencije, ki lahko znaša 6.500 evrov in lahko občutno zniža ceno.

Z upoštevanjem subvencije se MG4 cenovno že izenači s solidno opremljenim volkswagen golfom (bencinski motor, samodejni menjalnik), s svojo tehnologijo (učinkovitost polnjenja, doseg, poraba, prostornost) pa je primer električnega avtomobila, ki uporabniško in cenovno lahko nadomesti klasične avtomobile.