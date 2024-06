Prvi uspeli Madžari, kdo sledi? Evropske države želijo kitajske tovarne.

Za kitajska avtomobilska podjetja je proizvodnja avtomobilov v Evropi precej dražja kot na Kitajskem. Dražja je delovna sila, prav tako so višji energijski stroški in stroški povezani z zakonskimi regulativami.

Toda na drugi strani evropska proizvodnja odpravlja transportne in logistične stroške, ki lahko na avtomobil znašajo od 500 do tri tisoč evrov.

Prav gotovo bo zanimivo spremljati cene prvih kitajskih avtomobilov iz evropske proizvodnje. Prve take primere lahko pričakujemo že prihodnje leto. Takrat bo znan tudi dejanski potencial kitajskih avtomobilov v Evropi. Ti so trenutno prek uvoza iz Kitajske za okrog 20 odstotkov cenejši od primerljivih evropskih tekmecev. Te bo zanimalo predvsem vprašanje, ali bi ob evropski proizvodnji in primerno nižjih cenah porušil tudi zid nezaupanja med evropskimi kupci in kitajskimi avtomobili.

Foto: MG Motors

"Made in Europe" ali "Made in China"?

S tovarnami v Evropi se kitajska podjetja izognejo tudi carinam, kar je še posebej pomembno ob napovedi povišanja teh s trenutnih deset na vsaj 15 ali 20 odstotkov. Odločitve o tem na ravni Evropske komisije še ni, pričakujemo pa jo lahko že ta teden. Zaradi ustreznejših stroškov dela se bodo kitajski lastniki najbrž izogibali severne Evrope, bolj privlačne pa so države v južni in jugovzhodni Evropi.

Višje carine bodo še pospešile prizadevanja kitajskih podjetij, da v Evropi zgradijo prve tovarne. Te bodo pomembno povezane tudi s sprejemanjem znamk v očeh evropskih kupcev. "Izdelano v Evropi" pomeni več kot "Izdelano na Kitajskem".

Za zdaj najuspešnejši Madžari

Najbolj agresivno je k pogajanjem s Kitajci pristopila Madžarska, ki ima z njimi tudi na politični ravni tesno vez. Naši vzhodni sosedi trenutno letno izdelajo okrog 500 tisoč avtomobilov, kot prvi v Evropi pa so sklenili posel za gradnjo kitajske tovarne. Pri mestu Szeged jo bo postavil BYD, največji kitajski avtomobilski proizvajalec. Po poročanju madžarskih medijev se vlada v Budimpešti pogaja tudi z družbo Great Wall.

Madžari so v zadnjih letih vložili milijardo evrov za podporo gradnjo tovarn baterij – postavila jo bosta korejska SK On in Samsung SDI, graditi jo namerava tudi CATL – to je največji kitajski proizvajalec baterij. Proizvodnjo postaj za menjavo baterij je postavil tudi Nio.

Foto: Zeekr

Foto: Stellantis

Prvi posel s Kitajci imajo tudi že Španci

Manj uspešni so za zdaj Italijani, ki so najprej izgubili posel z družbo Chery Auto. Ti bodo prvo evropsko tovarno postavili v Španiji. Italijani zdaj upajo na boljši razplet dogovorov z družbo Dongfeng. Italija bo med leti 2025 in 2030 za spodbude tako za voznike kot proizvajalce namenila do šest milijard evrov.

Španci so leta 2020 začeli s programom spodbud, ki je vreden 300 milijonov evrov. Chery bo v Španiji izkoristil nekdanjo Nissanovo tovarno in tam začel avtomobile izdelovati še letos.

MG Motor z dvema tovarnama v Evropi?

SAIC, kitajski lastnik znamk, kot je v Evropi uspešna MG Motor, po poročanju Reutersa v Evropi želi dve tovarni. Pri prvi bodo uporabili eno izmed obstoječih avtomobilskih tovarn. Razglasili naj bi jo še letos poleti, v njej pa proizvajali do 50 tisoč avtomobilov letno.

Drugo z letno kapaciteto do 200 tisoč avtomobilov pa bodo gradili na novo. Med ciljnimi državami za SAIC so Nemčija, Španija, Italija in Madžarska.

Poljska ima za zdaj dogovor z Leapmotorjem

Visoke ambicije imajo tudi Poljaki, ki so za različne programe pripravili kar deset milijard evrov sredstev. V regijah z visoko stopnjo brezposelnosti bodo investitorjem omogočali tudi 50-odstotno znižanje davkov. Na Poljskem bo avtomobile izdeloval kitajski Leapmotor, ki je sicer pod lastništvom evropskega Stellantisa. Tudi v tem primeru ne gre za novo tovarno, temveč obstoječo tovarno v Tchyju. Pisali smo tudi že o pospešenih pogajanjih Turkov, ki prav tako želijo pridobiti kitajske investicije in izkoristiti trgovinski sporazum z Evropsko unijo. Turki se pogajajo z več proizvajalci, a konkretnih informacij tudi v tem primeru še ni.