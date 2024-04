Prvi že v Sloveniji: limuzina BYD preseneča, zagotovo tudi s ceno #video

V Slovenijo so uvozili prvi avtomobil BYD seal, to je 4,8 metra dolga električna limuzina največjega kitajskega proizvajalca. Seal je deset tisočakov cenejši od primerljivega Volkswagnovega modela, sicer pa nase opozarja s spremljavo kitajske glasbe, vrtljivim zaslonom na dotik in dosegom, ki bo v praksi presegal 400 kilometrov.

Seal je dolg 4,8 metra in ima skoraj tri metre medosne razdalje. Foto: Gregor Pavšič BYD je največji kitajski proizvajalec avtomobilov, ki je začel postopen prodor tudi na evropski trg. BYD, ki izdeluje le priključne hibride in povsem električne avtomobile, je uradno v nekaterih naših sosednih državah že prisoten, na našem trgu pa zastopnika oziroma uradnega uvoznika še niso izbrali.

To pa ne ustavlja prvih kupcev, ki jih je prepričala kombinacija cene in kitajske tehnologije, da ne bi prvih vozil BYD že uvozili. Pred meseci smo poročali o prvem slovenskem BYD atto 3, zdaj so v Slovenijo pripeljali tudi prvi primer modela seal.

Velika limuzina za 45 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil še čaka na registracijo, za naročnika pa so avtomobil iz Nemčije uvozili pri družbi Narociavto.si. Seal ob prvem stiku pusti pozitiven vtis. To je velika limuzina, ki je nastala na namenski električni platformi, kar je mogoče hitro opaziti. Kratki previsi in skoraj tri metre medosja so zaščitni znak modernega električnega avtomobila.

Izpostavili bi masivna vrata, ki se zelo mehko odpirajo in dajo vtis kakovostne izdelave. Zanimiv je zvok oz. glasba pri hitrosti do 30 kilometrov na uro, ki je tipično kitajska. Prav tako so zanimivi udobni sedeži, hitro delujoč sistem brezžičnega polnjenja telefona in predvsem vrtljiv osrednji zaslon na dotik.

Video – prikaz vrtljivega zaslona na dotik

Foto: Gregor Pavšič

Seal je torej avtomobil z namenske električne, in to 800-voltne platforme. Dolg je 4,8 metra, medosje meri slabe tri metre (2,9 metra), masa vozila pa znaša 2,1 tone. To niti ni veliko, saj je baterija velika – njena neto kapaciteta je 82 kilovatnih ur. Moč polnjenja prek enosmernega toka DC je do 150 kilovatov. Izpostaviti velja, da so baterije kljub veliki kapaciteti tipa LFP, kar prinaša določene prednosti.

Take baterije brez kobalta so odpornejše na degradacijo, prav tako na požare oziroma "toplotne pobege", prav tako jih je priporočljivo polniti do sto in ne le do 80 odstotkov kot baterije tipa NMC. Pri bateriji omenimo še podatek, da tudi seal nudi tehnologijo V2L, torej polnjenje zunanjih porabnikov, in sicer z močjo do 3,3 kilovata.

Osrednja konzola, obe mesti za brezžično polnjenje telefona delujeta brez težav. Foto: Gregor Pavšič

Kaj pa prostornost in uporabnost?

To je resda limuzina, zato ni tako evropsko usmerjena, kot bo naslednji model seal U (kljub podobnemu imenu prihaja z druge 400-voltne platforme). Kljub temu pa seal preseneti z vtisom kakovostnih materialov in izdelave, kar pa bodo morali ti avtomobili še dokazati v lastniški praksi. Prtljažnik ima prostornino 400 litrov, spredaj pod pokrovom pa je še dodatni 53-litrski prtljažnik.

Eden od pomembnih adutov seala pa je njegova cena. V različici design tak avtomobil stane 45 tisoč evrov. To je na primer približno toliko kot izhodiščna tesla model Y in kar deset tisoč evrov manj kot neposreden tekmec volkswagen ID.7.

Cena bo med glavnimi aduti seala

Različica design ima sicer pogon na zadnji par koles, kjer ima voznik na voljo elektromotor z močjo 230 kilovatov. Najvišja hitrost je 180 kilometrov na uro, pospešek do sto kilometrov na uro pa 5,9 sekunde. Ker je baterija velika (pet kilovatnih ur več kot pri tesli v različici longe range), je mikaven tudi domet. Ta po standardu WLTP znaša do 570 kilometrov, v praksi pa bo voznik s sealom zagotovo prevozil vsaj od 400 do 450 kilometrov brez polnjenja.

Različica excellence prinaša dvojni elektromotor in štirikolesni pogon, cena pa z njo naraste za šest tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pogled na zadnje sedeže. Foto: Gregor Pavšič

Zgledno velik sprednji prtljažnik. Foto: Gregor Pavšič

Pripravljen za digitalni ključ. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič