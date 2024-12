SD, Levica in poslanci Svobode nasprotujejo členu predloga novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki ureja ugovor vesti farmacevtov. Člen je bil po navedbah SD v predlog dodan naknadno, o njem pa niso bili obveščeni. Ob uveljavitvi člena bi se lahko zgodilo, da bi pacient zaradi ugovora po zdravilo moral v drugo lekarno, so opozorili v koaliciji.

Predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti so pripravili na ministrstvu za zdravje, vlada pa ga je na četrtkovi seji potrdila in ga poslala v DZ. Predlog vsebuje tudi nov 21.a člen, ki govori o ugovoru vesti farmacevtov.

Po besedah ministrice za pravosodje in predsednice Ženskega foruma SD Andreje Katič so bili v SD vključeni v koalicijsko usklajevanje predloga novele. A sporni člen ni bil predmet usklajevanja, je poudarila. Da je bil vključen v predlog novele, so danes ugotovile članice SD, je pojasnila.

Sporni člen oži pravice pacientov

Spomnila je, da ugovor vesti zdravstvenih delavcev, tudi farmacevtov, trenutno ureja zakon o zdravstveni dejavnosti. Sporni člen novele zakona o lekarniški dejavnosti pa v primerjavi s trenutno ureditvijo oži pravice pacientov, je opozorila.

Po veljavnem zakonu o zdravstveni dejavnosti mora namreč zdravstveni zavod upoštevati ugovor vesti delavca, a bolnikom zagotoviti nemoteno uveljavljanje pravic s področja zdravstvenega varstva. Po spornem členu novele zakona o lekarniški dejavnosti pa bi ob ugovoru vesti nekega farmacevta lahko pacienta ali pacientko napotili k drugemu farmacevtu, v drugo lekarno ali pa bi zdravilo prejel kasneje, razen če bi zakasnitev prejema zdravila pomembno vplivala na njegovo zdravje.

"Predstavnice Ženskega foruma SD ostro nasprotujemo predlaganemu členu, ki v praksi omogoča dogodek, da bo lahko dekle iz oddaljene slovenske vasi, ki bo iskalo kontracepcijo ali jutranjo tabletko, poslano iz ene v drugo lekarno, oddaljeno še nekaj kilometrov od njene vasi, kjer pa se zgodba lahko ponovi," je dejala Katič.

Dodala je, da gre za kršenje ustavnih pravic. "Gre za ogrožanje pravic žensk do odločanja o lastnem telesu, gre za diskriminacijo žensk v ranljivih skupinah, za diskriminacijo tistih z ruralnih območij in ne nazadnje gre za ohranjanje dostojanstva žensk," je poudarila.

Na četrtkovi seji vlade je bila odsotna. Meni pa, da bi nekateri drugi ministri in ministrice nasprotovali predlaganemu členu, če bi bili nanj opozorjeni.

Levica: To ne spada v zakon

Kakršnimkoli spremembam zakona o lekarniški dejavnosti, ki bi omogočale uveljavljanje ugovora vesti na način, da se pacienta preusmeri v drugo lekarno, nasprotujejo tudi v Levici. V pisni izjavi za javnost so poudarili, da so se v koaliciji že med pripravo novele dogovorili, da v njej ne bo določb, ki bi omogočale uveljavljanje ugovora vesti v zvezi z izdajo zdravil.

"Ugovor vesti ne spada v zakon, ki se sprejema po nujnem postopku. Očitno je ministrstvo koalicijo napačno razumelo, člen s to vsebino pa so vnesli v zakon," so navedli.

Zato so v Levici že zahtevali vložitev koalicijskega dopolnila, ki bi črtalo sporni člen. Tudi Katič je dejala, da bodo poslanci SD v parlamentarnem postopku vložili dopolnilo za črtanje spornega člena.

Svoboda za popravek

Tudi v poslanski skupini Svoboda so napovedali dopolnilo, s katerim pa bi sami sporni člen popravili in ne črtali. "Nosilec lekarniške dejavnosti mora delo organizirati tako, da bo vsak pacient lahko pridobil zdravila, ki mu jih je z receptom predpisal zdravnik," so navedli v sporočilu za javnost.

Tudi za poslance Svobode je nedopustno, da bi lahko magister farmacije zaradi ugovora vesti odklonil izdajo zdravila na recept in pacienta napotil v drugo lekarno. "Izdaja zdravil na recept, ki jih je pacientu predhodno predpisal zdravnik, po našem mnenju ne more in ne sme biti predmet ugovora vesti," so poudarili.

Ni izdala kontracepcijskih tabletk

Ob tem so Katič in poslanci Svobode v ločenih izjavah spomnili na nedavni primer, ko v enoti Pomurskih lekarn v Lendavi farmacevtka stranki ni želela izdati kontracepcijskih tabletk, za katere je imela recept, z obrazložitvijo, da tega ne bo storila zaradi osebnih verskih prepričanj oziroma zaradi ugovora vesti.