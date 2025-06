Globa za nevzpostavitev reševalnega pasu po novem znaša 500 evrov s stransko sankcijo treh kazenskih točk, medtem ko je prej znašala 200 evrov.

Novela zakona o pravilih cestnega prometa, ki jo je DZ sprejel marca, določa strožje kazni za voznike, ki se priključijo vozilu s prednostjo za spremstvo in v spremstvu ali ga prehitijo, ter voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu ali vozijo oziroma se ustavijo na vzpostavljenem reševalnem pasu.

Primer vsekakor ni osamljen, o podobnih smo že poročali:

Poleg tega z novelo zakona širijo izjeme za vožnjo in ustavljanje na odstavnem pasu ali odstavni niši ter hojo po avtocesti in hitri cesti pri odvozu povoženih ali poginulih živali. Delavcem javne veterinarske higienske službe se tako dovoljuje, da smejo med odpravljanjem odvoza povoženih ali poginulih živali stopiti in hoditi po označenem in varnem mestu avtoceste in hitre ceste.