Novela zakona o pravilih cestnega prometa, ki jo je DZ sprejel marca, določa strožje kazni za voznike, ki se priključijo vozilu s prednostjo za spremstvo in v spremstvu ali jih prehitijo, ter voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu ali vozijo oziroma se ustavijo na vzpostavljenem reševalnem pasu.

Precej strožja kazen

Za omenjene kršitve je tako po novem določena globa v višini 500 evrov s stransko sankcijo treh kazenskih točk. Doslej je bila za kršitve v zvezi z reševalnim pasom predpisana globa 200 evrov, za kršitve v zvezi z vozili s prednostjo pa 300 evrov.

Poleg tega z novelo zakona širijo izjeme za vožnjo in ustavljanje na odstavnem pasu ali odstavni niši ter hojo po avtocesti in hitri cesti pri odvozu povoženih ali poginulih živali. Delavcem javne veterinarske higienske službe se tako dovoljuje, da smejo med odpravljanjem odvoza povoženih ali poginulih živali stopiti in hoditi po označenem in varnem mestu avtoceste in hitre ceste.

Kot je konec marca na seji DZ pojasnil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh, so jih k spremembi zakona spodbudila dejanja neodgovornih, objestnih voznikov na naših avtocestah in hitrih cestah, pa tudi tehtne pobude in tesno sodelovanje z zavodom Ustvarimo reševalni pas.

V praksi je po njegovih besedah vse več primerov neupoštevanja pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov ter neupoštevanja pravila o vzpostavitvi reševalnega pasu. Prav tako smo priča vožnji neodgovornih voznikov za vozili s prednostjo, tako kot ustavljanju na vzpostavljenem reševalnem pasu, je opozoril.