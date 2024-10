Policija ujela in oglobila voznika, ki je izkoristil reševalni pas #video

Kamere slovenske policije so ujele voznika osebnega vozila, ki je egoistično izkoristil reševalni pas. Policisti so voznika posneli, ujeli in oglobili.

Slovenski policisti so se odločno odzvali na egoistično in nevarno početje voznika, ki je v soboto na štajerski avtocesti na relaciji Kompolje–Trojane izkoristil reševalni pas. Tudi policisti so namreč stali v koloni in takoj, ko se je po reševalnem pasu pripeljalo osebno vozilo s tujimi registrskimi oznakami, so se zapeljali za njim, vklopili luči in ga zaustavili.

Policijsko akcijo je posnela kamera v policijskem vozilu, posnetek pa so policisti objavili tudi na družbenih omrežjih.

"Prekršek, ki lahko nekoga stane tudi življenja, zato je visoka globa nujna, predvsem pa sporočilo, da se to ne tolerira," so ob tem zapisali na profilu Ustvarimo reševalni pas. Globa za tovrsten prekršek je 200 evrov, dotičen kršitelj pa je, kot so izvedeli na portalu 24ur, kazen plačal na licu mesta, torej polovico.