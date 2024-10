Ostala je brez kontracepcije. Farmacevtka se je odločila za ugovor vesti.

Potem ko v eni od poslovalnic Pomurskih lekarn v Lendavi farmacevtka zaradi ugovora vesti stranki ni želela izdati kontracepcijskih tablet, so s sedeža lekarn sporočili, da so se ji opravičili in bodo sprejeli ustrezne ukrepe, poroča portal 24ur. Pojasnili so še, da zaradi bližine večje lekarne nihče ni ostal brez zdravil.

V Pomurskih lekarnah so danes dodatno pojasnili, da institut ugovora vesti opredeljuje ustava in da sicer neprestano stremijo k zagotavljanju najvišje ravni kakovosti delovnih procesov in nudenju visokokakovostnih nasvetov pri skrbi za zdravje ljudi.

Pacientki so se opravičili in dodali, da z vidika njihove večje lekarniške enote nihče ni ostal brez zdravil, predpisanih na zdravniški recept, še poroča 24 ur.

Kako bodo ukrepali, da pacienti v prihodnje ne bi ostali brez zdravil, niso pojasnili, so pa navedli, da bodo poskrbeli, da pravica ugovora vesti ene izmed sodelavk nikakor ne bo omejevala njihovega poslanstva, ki daje v ospredje pravice pacientov do pravilne in varne uporabe zdravil ter izpostavlja pomen strokovnega svetovanja pri uporabi zdravil.

V Lekarniški zbornici Slovenije so ob tem dogodku pojasnili, da mora farmacevtski strokovni delavec o ugovoru vesti delodajalca pravočasno obvestiti. Ali je delavka Pomurskih lekarn to storila, pa v lekarni niso odgovorili, med drugim še piše portal.