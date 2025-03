NPZ po novem obvezno po vseh triletjih in z vplivom na vpis v srednjo šolo

Prihodnji teden se bo začelo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki je po novem obvezno za učence 3., 6. in 9. razredov, dosežek devetošolcev pa bo lahko vplival na vpis v srednje šole. Zaradi tega je letos na šolah več pritiskov staršev in stisk učencev, je pojasnila ravnateljica Mojca Mihelič. Za neudeležbo na NPZ bo potrebno opravičilo.

NPZ se bo za tretješolce, šestošolce in devetošolce v ponedeljek začelo s preizkusom iz slovenščine oziroma na narodnostno mešanih območjih iz italijanščine oziroma madžarščine, v četrtek pa učence čaka preizkus iz matematike. V tednu pozneje, 1. aprila, bodo šestošolci pisali še preverjanje iz tujega jezika, učenci 9. razredov pa iz tretjega predmeta. V letošnjem šolskem letu je pristojni minister za tretji predmet določil preizkuse iz predmetov biologija, geografija, šport in tuji jezik, pri čemer je določil tudi, iz katerega predmeta bodo opravili preizkus na posamezni šoli.

NPZ pri posameznem predmetu v 3. razredu traja 45 minut, v 6. in 9. razredu pa 60 minut. Učenci 3. razreda bodo z dosežki NPZ seznanjeni 15. aprila, učenci 9. razreda 22. aprila in učenci 6. razreda 5. maja.



Po noveli zakona o osnovni šoli je NPZ, ki je bil doslej obvezen v 6. in 9. razredu, z letošnjim šolskim letom obvezen tudi za tretješolce.

Za nedavne priseljence NPZ obvezen le v 9. razredu

Že od šolskega leta 2017/18 so se šole sicer lahko prijavile na poskusno preverjanje znanja ob koncu prvega triletja, ki je bilo za učence prostovoljno. Za to se je odločalo vsako leto več šol, lani je po podatkih Državnega izpitnega centra (RIC) sodelovalo 247 šol in približno deset tisoč tretješolcev.

Pri obveznosti so izjema priseljenci, ki šolo v Sloveniji obiskujejo šele prvo ali drugo leto – zanje je NPZ v 3. in 6. razredu prostovoljen, v 9. razredu pa je obvezen tudi zanje.

Dosežki ne bodo vplivali na ocene

Dosežek NPZ v nobenem razredu ne vpliva na šolsko oceno. Se bodo pa dosežki devetošolcev v primeru omejitve vpisa v programe srednješolskega izobraževanja po novem uporabili kot eno od meril za izbiro kandidatov. Po odredbi o merilih predstavlja seštevek zaključnih ocen vseh obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda največ 60 odstotkov, dosežka na NPZ iz slovenščine in matematike pa po največ 20 odstotkov.

Po oceni predsednice Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Mojce Mihelič izvedba NPZ na šolah ne bo nič posebnega. Kot je dejala, učenci 3. razredov pri tem ne čutijo nobenega posebnega stresa, NPZ sprejmejo kot del igre, v 6. razredu se bolj zavedajo, da gre za vmesno preverjanje, ki ne bo vplivalo na ocenjevanje, sprejmejo pa ga bolj z radovednostjo kot s skrbjo.

Večja stiska devetošolcev

V 9. razredu pa se predvsem bolj ambiciozni učenci zavedajo, da lahko to krepko vpliva na izbiro srednje šole, je dejala. Tako so letos po njenih besedah na šolah zaznali več pritiska staršev, ali bodo posebne priprave na NPZ, za kar se sicer šole večinoma ne odločajo, saj da se je treba na NPZ pripravljati redno in pri vsaki uri. Prav tako pa so zaznali nekoliko več stisk učencev 9. razredov, ki ob pisanju NPZ čutijo pritisk, da v tisti uri pisanja res izkažejo vse svoje znanje, ne glede na to, ali bodo prespani ali neprespani, zdravi ali bolni, nekatere je tudi strah, da bi jih premagala trema, je dejala.

V združenju si bodo po njenih navedbah še naprej prizadevali, da bi imeli v prihodnje otroci vsaj dva roka za NPZ. Večinoma namreč na šolah nasprotujejo, da je rok za pisanje samo eden, saj da so devetošolci tako v slabšem položaju kot maturanti, ki imajo na voljo dva roka za opravljanje mature, je pojasnila. "Če govorimo o tem, da iščemo znanje, potem jim dajmo več možnosti, da to znanje tudi izkažejo," je dodala.

Kdaj je izostanek opravičen?

Pri devetošolcih, ki se iz opravičljivih razlogov ne bodo udeležili NPZ, se bo za potrebe vpisnega postopka določil nadomestni dosežek kot mediana dosežkov na NPZ tistih kandidatov, ki imajo enak seštevek zaključnih ocen tega predmeta v 7., 8. in 9. razredu. Poleg zdravstvenih razlogov, za katere je potrebno zdravniško potrdilo, so opravičljivi razlogi za neudeležbo na NPZ po pravilniku o NPZ denimo še naravna ali druga nesreča, smrt v družini, udeležba na mednarodnem tekmovanju iz znanja ali veščin in aktivna udeležba na velikem mednarodnem športnem tekmovanju.

O utemeljenosti opravičljivih razlogov bodo odločali na šolah. Po določbah pravilnika pa morajo starši razloge za neudeležbo učenca sporočiti ravnatelju najpozneje v 24 urah po začetku NPZ, pisna dokazila pa predložiti najpozneje v treh delovnih dneh od tega sporočila ravnatelju.

Zdravniško opravičilo bo plačljivo

Mihelič je prepričana, da "ne šole ne starši ne zdravniki za 3. in 6. razred ne bodo delali cirkusa pri opravičilih", saj da si večina skrbnih staršev celo želi, da otroci v 3. in 6. razredu pišejo NPZ, v 9. razredu pa je "stanje nekoliko drugačno". Opozorila je na dopis sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva glede načina izdaje zdravniških potrdil za odsotnost iz šole.

Kot so v omenjeni sekciji potrdili, so združenju ravnateljev v teh dneh posredovali dopis glede izdaje teh potrdil, da bi preprečili morebitna nesoglasja v času povečanega števila bolnih otrok ter ob njihovih odsotnostih med preverjanji znanja. "V primerih, da učitelj dvomi o verodostojnosti opravičila, ki ga starši ali skrbniki predložijo, predlagamo, da vzpostavi stik z izbranim zdravnikom otroka, še posebej v primerih pogostih ali nepojasnjenih odsotnosti," so navedli.

Pojasnili so, da starši zdravnike pogosto zaprosijo za opravičila za šolsko odsotnost, "vendar je to izključno v pristojnosti staršev". "Potrdilo o odsotnosti iz šole lahko izbrani pediater izda le v izjemnih primerih (denimo za NPZ v 9. razredu). V tem primeru je nujno, da starši že prvi dan odsotnosti stopijo v stik z izbranim pediatrom. Ta bo ocenil, ali je potreben pregled, saj le tako lahko izda opravičilo za odsotnost. Ker izdajanje teh potrdil ni vključeno v storitve, ki jih krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so stroški izdaje opravičila v celoti v breme staršev," so še dodali.