V torek se je poleg mature pričelo tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ), s katerim preverjajo znanje učencev 6. in 9. razreda pri treh predmetih. Medtem ko je do sedaj nacionalno preverjanje služilo le kot orodje za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti šolskega dela, pa je novela zakona o osnovni šoli to spremenila. Doslej so se rezultati NPZ pri vpisu upoštevali le v primeru, ko je imelo več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov zadnje triade.

Sprejeta novela Zakona o osnovni šoli je odpravila omejitve glede namena oziroma uporabe rezultatov nacionalnega preverjanja znanja, so povedali na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. To pomeni, da se bodo dosežki pri Nacionalnem preverjanju znanja v devetem razredu osnovne šole lahko upoštevali kot merilo v primerih omejitve vpisa v začetni letnik srednjih šol. Sprememba obeh zakonov, ki urejata področje srednješolskega izobraževanja, Zakona o gimnazijah in Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, je že v zakonodajnem postopku, so še pojasnili na ministrstvu.

A letos bo še vse po starem. Predvideva se, da bo sprememba v zvezi z NPZ-jem kot dodatnim merilom za vpis pričela veljati za učence, ki bodo septembra 2024 pričeli obiskovati 9. razred. Torej tiste, ki se bodo v srednje šole vpisovali prihodnje leto.

Ni pa še znano, na kakšen način se bodo rezultati NPZ upoštevali kot merilo za vpis v srednje šole. Podrobnejša merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole določi minister, na predlog pristojnega strokovnega sveta.

Približno 21.200 učencev 9. razredov osnovne šole je v torek s preizkusom iz slovenščine začelo NPZ. V četrtek jih čaka matematika, v ponedeljek pa preverjanje iz tretjega predmeta. Letos so to fizika, likovna umetnost, prvi tuji jezik in zgodovina.



Nabor tretjih predmetov septembra določi minister na predlog državnega izpitnega centra, ki tudi pripravi predlog seznama osnovnih šol z določenim tretjim predmetom. Seznam sestavijo na polagi vzorčenja šol po statističnih regijah, s katerim želijo zagotoviti reprezentativnost dosežkov.