Kandidati, ki se prijavljajo v srednjo šolo, imajo le še nekaj dni časa, da svojo prijavo prenesejo na drugo šolo ali drug program, če se bojijo, da zaradi prevelikega navala na to šolo ne bodo sprejeti. Do roka za prijavo za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2024/2025 se je na 26.066 razpisanih prostih mest po začasnih podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje skupaj prijavilo 22.976 kandidatov. Preverili smo, za katere srednje šole je zanimanje največje in kje bodo zaradi presežka vpisanih kandidatov najverjetneje omejili vpis.

Rok za prijavo za vpis v srednje šole se je končal 2. aprila. Po zaključku prijavnega roka so na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje objavili podatke o številu prijavljenih kandidatov za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2024/2025 po stanju 17. aprila 2024.

Kot je že ustaljeno, imajo učenci možnost, da svojo prijavo do 23. aprila prenesejo na drugo srednjo šolo, če menijo, da zaradi prevelikega števila vpisanih ne bi bili sprejeti. Prenesene prijavnice bodo srednje šole sprejemale do 15. aprila ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Kandidatom na ministrstvu svetujejo, da se o prenosu prijavnice temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci.

Šole s presežkom vpisanih bodo omejile vpis

Po končanem prestopnem roku bodo šole, ki imajo več prijav, kot je prostih mest, sprejele sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo učenci obveščeni najkasneje do 29. maja 2024. Ministrstvo pa bo že 24. maja 2024 objavilo seznam šol, ki bodo imele omejitev vpisa. To bodo torej šole, na katerih bodo zahtevali določeno število točk, potrebnih za vpis, pri čemer se bodo po novem, kot smo že pisali, upoštevale tudi točke, pridobljene na nacionalnem preverjanju znanja, ki ga imajo učenci v devetem razredu.

Presežek vpisanih kandidatov beležijo na večini slovenskih frizerskih šol, med njimi v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Kranju in Krškem. Foto: STA Kot je razvidno iz najnovejše objave objave ministrstva, so do zdaj presežek prijavljenih kandidatov zaznavali predvsem na gimnazijah in ekonomskih gimnazijah, veliko zanimanje pa je tudi za srednje in poklicne šole, na katerih presežke prijavljenih v skoraj vseh šolah beležijo za program ekonomski tehnik, frizer, kozmetični tehnik, gradbeni tehnik, avtoserviser, program predšolske vzgoje in nekatere druge.

V spodnji tabeli si lahko ogledate, v katerih šolah so prejeli največ prijav oziroma so te krepko presegle število prostih mest.

Kako bo potekal vpis v šole z omejitvijo vpisa in v šole brez omejitve vpisa?

Prijavljeni kandidati bodo izbranim šolam morali predvidoma od 17. do 21. junija 2024 do 14.00 poslati dokazila o izpolnjevanju vseh vpisnih pogojev. Točne datume in ure bo določila posamezna šola in o tem obvestila učence in dijake.

Učenci, ki bodo vpisani na šole oziroma programe brez omejitev, bodo po predložitvi izvirnikov spričeval na vpogled ali kopij izvirnikov tudi vpisani. Na šolah oziroma programih z omejitvijo vpisa pa bodo učenci po predložitvi dokazil sodelovali v izbirnem postopku. Učenci in dijaki, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 21. junija 2024 tudi vpisani na izbrano šolo. Spodnje meje prvega kroga izbirnega postopka bo ministrstvo na spletnih straneh objavilo najkasneje 4. julija 2024.

Veliko zanimanje med bodočimi dijaki je tudi za program avtoserviser. Presežek vpisanih kandidatov beležijo na srednjih šolah v Murski Soboti, Mariboru, Celju, Velenju, Ravnah na Koroškem, Domžalah, Škofji Loki, Ljubljani, Novi Gorici, Kopru, Postojni in na Ptuju. Foto: Skupina Emil Frey Slovenija Vsi drugi pa bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci bodo nato po prioritetnem vrstnem redu našteli deset šol, na katere bi se želeli vpisati. Svoje namere pa bodo do 2. julija 2024 do 15.00 oddali na srednji šoli, na kateri so prijavljeni.