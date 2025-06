Pozor: neznana ženska pred šolo v vozilo povabila učenca

Novomeški policisti preiskujejo dogodek, ki se je zgodil v torek pred eno od osnovnih šol v Novem mestu. Obveščeni so bili, da je bilo pred šolo neznano vozilo, v katerem je bila ženska, ki je v vozilo povabila učenca. Ta se je prestrašil in vrnil v šolo, voznica pa je odpeljala, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Novo mesto.

V torek sicer ne na operativno-komunikacijski center Policijske uprave (PU) Novo mesto ne na policijsko postajo Novo mesto niso prejeli nobenega obvestila o dogajanju pred osnovno šolo.

Jih je pa v sredo šola obvestila, da naj bi bilo pred šolo neznano zeleno vozilo, v katerem naj bi bila ženska. Ta naj bi v določenem trenutku v vozilo povabila učenca, ki se je prestrašil in zato vrnil v šolo, vozilo pa se je po dogodku odpeljalo. Učenca so do doma nato pospremili zaposleni v šoli in o dogodku obvestili starša, so še pojasnili na PU Novo mesto.

Policisti so takoj po obvestilu začeli zbirati obvestila in opravili občasne preventivne nadzore okolice šole. Nadaljujejo aktivnosti in zbiranje obvestil v zvezi z dogodkom.