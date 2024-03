Izbira študija je lahko preprosta

Zahtevana znanja in spretnosti na trgu dela se spreminjajo. Marsikdo se zato ob izbiri študija po srednji šoli ali zaradi želje po spremembi karierne poti znajde v stiski. Višje strokovne šole to izbiro poenostavljajo, saj s svojimi programi ponujajo študij, ki karierne cilje posameznika poveže z aktualnimi in prihodnjimi potrebami na trgu dela ter najsodobnejšimi trendi v stroki.

Za študijsko leto 2024/25 je 45 višjih strokovnih šol razpisalo 11.915 prostih mest za kar 34 različnih študijskih programov, največ na področju tehnike, proizvodne tehnologije, storitev in družbenih, poslovnih upravnih ved.

Nova študijska programa: digitalni marketing, programiranje. Prenovljeni študijski programi: računalništvo in informatika, telekomunikacija, varstvo okolja.

800 UR ŠTUDIJA SE IZVAJA V PODJETJU

Višješolske diplomantke in diplomanti spadajo med cenjen in dobro plačan kader na trgu dela, saj so se vanj vključili z znanji in spretnostmi, ki njihovo zanimanje in želje povezujejo z resničnimi potrebami na trgu dela.

Osemsto ur študijskega programa zajema praktično izobraževanje v podjetjih, zato se v višješolske študijske programe večinoma vpisujejo študentje, ki želijo že med študijem usvojiti uporabna praktična znanja. Praktični del študija se izvaja v podjetju ob podpori visoko usposobljenih mentorjev, ki prenašajo dragocene spretnosti in znanja ter študentom individualno pomagajo pri razvoju karierne poti. V izbranem podjetju študentje skozi praktičen del študija rešujejo praktične težave podjetja, mnogo študentov pa se tudi zaposli pri podjetju, kjer so opravljali praktični del študija.

Foto: Shutterstock

Dvoletni študijski programi, 120 kreditnih točk, 6/1 izobrazbena raven.

ZNANJA IN SPRETNOSTI ZA VARNO PRIHODNOST

Usklajenost študijskih programov z aktualnim in prihodnjimi potrebami na trgu dela je velika prednost študija na višji strokovni šoli. V višješolske študijske programe se zato vpisujejo tudi redno zaposleni, ki želijo zamenjati poklicno pot, usvojiti uporabna praktična znanja ali pridobiti sposobnosti opravljanja nalog vodenja, načrtovanja in nadzora v delovnih procesih.

Zaposlenim je namenjen izredni študij, katerega prednost je, da lahko študentje ob študiju neovirano opravljajo tudi svoje redno delo. Starostne omejitve namreč za redni in izredni študij ni.

Pogoj za vpis je splošna ali poklicna matura. Kandidira lahko vsak z opravljenim mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, ob treh letih delovnih izkušenj in z opravljenim preizkusom znanja iz slovenščine (italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

MEDNARODNE IZMENJAVE ERASMUS+

Višješolski študijski program omogoča mednarodne izmenjave in praktično izobraževanje v vseh okvirih programa Erasmus+. Vsi višješolski programi so modularno zasnovani in kreditno ovrednoteni po enotnem kreditnem sistemu.

Foto: Shutterstock

KAKO SE PRIJAVITE?

Izpolnite spletni obrazec na spletni strani višješolske prijavne službe: vss-ce.com/VPS. Izpolnjen obrazec natisnete in lastnoročno podpišete. Skeniranega pošljete na e-naslov prijava.vps@sc-celje.si ali po pošti na naslov Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Pri tem se upošteva datum poštnega žiga na kuverti.

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE V 1. PRIJAVNEM ROKU je od 20. februarja do 15. marca 2024.

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE V 2. PRIJAVNEM ROKU je od 23. avgusta do 28. avgusta 2024.

Vse pomembne informacije o prijavnoizbirnem postopku in vpisu v Višje strokovne šole za študijsko leto 2024/2025 najdete TUKAJ.

