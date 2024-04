Znano je število kandidatov, prijavljenih v srednje šole

Do roka za prijavo za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2024/2025, to je do 2. aprila, se je na 26.066 razpisanih prostih mest po začasnih podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje skupaj prijavilo 22.976 kandidatov. Kandidati imajo možnost, da do 23. aprila svojo prijavo prenesejo na drugo šolo ali drug program.