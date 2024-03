Študentom več vpisnih mest, kot je prijav

V prvem prijavnem roku za vpis v prvi letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija za študijsko leto 2024/2025 za slovenske državljane in državljane EU je na 18.110 vpisnih mest prišla 15.501 prijava. Omejitev vpisa ima 110 študijskih programov oziroma smeri, so navedli na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Čeprav število razpisanih študijskih mest presega število prijav, pa je programov z omejitvijo vpisa več kot lani. Letos bodo imeli omjitev vpisa za slovenske in državljane EU na 110 študijskih programih oziroma smereh. Lani so bili takšni 104.

Že tradicionalno imajo omejitve študijski programi akademij za glasbo, za gledališče, radio, film in televizijo ter za likovno umetnost in oblikovanje ljubljanske univerze. Prav tako vseh kandidatov ne morejo sprejeti na študijskih programih obeh medicinskih fakultet, ki sta na univerzah v Ljubljani in Mariboru, pa tudi na številnih drugih študijskih programih s področja zdravstva in socialne varnosti.

Pregled števila prijav in študijskih programov z omejitvijo vpisa je dostopen na portalu eVŠ.

Rezultati prvega roka do 22. julija

Sklepe o rezultatih prvega roka izbirnega postopka bodo kandidati prejeli elektronsko preko portala eVŠ do 22. julija, vpis sprejetih pa bo na visokošolskih zavodih od 23. julija do najkasneje 16. avgusta.

Drugi prijavni rok bo od 21. do 27. avgusta. Podatki o še prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 20. avgusta objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb.

Stanje prijav na univerzah

Univerza v Ljubljani je v prvem prijavnem roku na 9.648 razpisanih vpisnih mest kot prve želje prejela 9.363 prijav. Omejitev vpisa ima 70 študijskih programov oziroma smeri.

Univerza v Mariboru je na razpisanih 4.817 vpisnih mest kot prve želje prejela 3.641 prijav. Omejitev vpisa ima 21 študijskih programov.

Univerza na Primorskem je na 1.613 mest prejela 1.162 prijav, pri čemer ima omejitev vpisa deset študijskih programov oziroma smeri.

Univerza v Novi Gorici je na 235 vpisnih mest prejela 67 prijav, omejitev vpisa ima en študijski program, Univerza v Novem mestu pa na 442 mest 225 prijav.

Foto: Ana Kovač Nova univerza je na razpisanih 242 vpisnih mest prejela 62 prijav, samostojni visokošolski zavodi s koncesijo pa na 1.999 mest 981 prijav, pri čemer ima omejitev vpisa osem študijskih programov oziroma smeri. Pri vseh omenjenih prijavah gre za prve želje.

Od 20. februarja do 20. marca je bil tudi prvi prijavni rok za vpis v prvi letnik za Slovence brez slovenskega državljanstva, ki imajo razpisana ločena vpisna mesta. Na skupaj 1.148 razpisanih mest je bilo oddanih 50 prijav za vpis. Omejitev vpisa ima šest študijskih programov, so še dodali na ministrstvu.

Prvi prijavni rok za vpis za študijsko leto 2024/2025 za javne visokošolske zavode in koncesionirane študijske programe za slovenske državljane in državljane EU je sicer potekal od 20. februarja do 20. marca.