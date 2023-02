Srednje in višje šole ter fakultete danes in jutri po dveh covidnih letih znova organizirajo informativne dneve. Bodoči dijaki in študenti lahko informacije o srednješolskih in študijskih programih, ki jih zanimajo, dobijo na mestu samem. Pri odločitvah o nadaljnjem izobraževanju jim bodo pomagale tudi študentske organizacije in dijaške skupnosti. Pedagoga bodočim srednješolcem svetujeta, naj si izberejo šolo, ki jo bodo zmogli in se v njej počutili dobro, študentom pa, naj bodo pozorni na kakovost izobrazbe in naj ne ignorirajo zaposlitvenih možnosti.

Na informativnih dnevih, ki bodo razen na lokaciji potekali tudi na spletu, se bodo bodoči študenti in dijaki podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi koristnimi informacijami, pomembnimi za odločanje o šolanju.

Kdaj se začnejo informativni dnevi?



Fakultete bodo bodočim brucem vrata odprle v petek ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri. Izjema sta ljubljanski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter za računalništvo in informatiko, ki bosta v petek mlade sprejeli že ob 9. in 14. uri oz. ob 11. in 15.30. Višje šole pa bodo dijakom vrata odprle različno.



Na večini srednjih šol bodo informativni dnevi v petek potekali ob 9. in 15. uri, v soboto pa ob 9. uri. Na šolah, ki so objavile vabila na informativne dneve, dijakom obljubljajo podrobno predstavitev programov, ogled šole in predstavitev možnosti nadaljevanja šolanja.

Za lažjo odločitev v pomoč študentske in dijaške organizacije

Tako kot vsako leto bodo bodočim brucem na informativnih dnevih na pomoč priskočile študentske organizacije. Študentska organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani je pripravila informativno brošuro z vsemi opisanimi ljubljanskimi fakultetami in akademijami. Brošure bodo razdelili vsem gimnazijam v državi, prav tako jih bodo delili na različnih infotočkah – na glavni železniški postaji, Aškerčevi, Kardeljevi ploščadi in Večni poti. Informatorji bodo na voljo tudi z nasveti. Za dijake bo na voljo tudi brezplačna informativna telefonska številka, Študentski telefon 01 438 02 00, vprašanja lahko pošljejo tudi na elektronsko pošto info@sou-lj.si.

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so pripravili predstavitve študijskih programov in zanimiv spremljevalni program. Poleg predstavitev študijskih programov Elektrotehnika (UN), Aplikativna elektrotehnika (VS) in Multimedija, bodo obiskovalci v avli fakultete na stojnicah spoznali katedre in laboratorije, raziskovalne projekte, študentske aktivnosti ter zanimive eksponate. Foto: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Tisti, ki bodo v petek obiskali fakultete mariborske univerze, se bodo lahko po pomoč obrnili na tamkajšnjo študentsko organizacijo, katere člani bodo na voljo pred fakultetami. Informatorji v prepoznavni modri barvi ter s sloganom Mene vprašaj bodo delili letake dobrodošlice s pomembnimi datumi in bodoče študente usmerjali do želenih fakultet. Ključne informacije so še na spletni strani ŠOU v Mariboru v Bruc priročniku, dijaki sicer lahko že zdaj prek spletne klepetalnice soum.si vprašajo, karkoli jih zanima.

Primorska univerza za dijake na informativni dan organizira brezplačen prevoz

Na primorski univerzi pa bodo v petek člani primorske študentske organizacije skupaj s predstavniki študentskih svetov fakultet bodočim študentom postregli z različnimi uporabnimi informacijami na njihovih družbenih omrežjih. V petek bodo sprejeli Erasmus študente iz tujine, dijakom pa bodo na voljo za vse informacije v prostorih organizacije. V petek je dijakom na voljo tudi brezplačen avtobus, ki bo začel pot v Murski Soboti, potrebna je prijava.

Fakultete in akademija umetnosti novogoriške univerze bodo predstavitve izvajale v Novi Gorici, Ajdovščini, Vipavi in Ljubljani. Za vse, ki se dogodkov ne bodo mogli udeležiti v živo, je univerza pripravila spletno različico programa informativnih dni z dogodki na daljavo.

Dan odprtih vrat tudi v študentskih in dijaških domovih

V okviru informativnih dnevov bodo na univerzah tudi dnevi odprtih vrat študentskih domov, kjer bodo stanovalci bodočim študentom letos znova v živo predstavili utrip študentskega življenja in jih povabili na voden ogled študentskih naselij. Dan odprtih vrat bo v petek na sedežu študentskih domov univerz.

Izbira srednje šole: "Upoštevajte, kaj otrok zmore in kaj si želi"

V svetovalni službi Gimnazije Bežigrad po besedah Marije Dominko Gabor učencem pri vpisu vedno svetujejo, naj dajo prijavo za vpis na tisto šolo, kamor si najbolj želijo, saj lahko svojo prijavo še vedno prenesejo na drugo šolo, če v času prenosa prijav ugotovijo, da v primeru omejitve ne bodo imeli dovolj točk. Priporoča tudi, da si na informativnih dnevih ogledate več šol.



Pri izbiri srednje šole je treba po njenih navedbah tudi vedno upoštevati, kaj otrok zmore in kaj si želi. "Če se nekdo vpiše na neko šolo samo zato, ker je ta ugledna in daje dobre pogoje za vpis naprej, potem pa ne zmore uresničiti svojih pričakovanj in pričakovanj staršev, je vprašanje, kako dobro se bo na tej šoli počutil. V tem primeru je vredno razmisliti o šoli, ki jo bo zmogel brez težav," je poudarila.

Podobno kot učence, ki se odločajo za srednjo šolo, pomembna odločitev v prihodnjih mesecih čaka tudi tiste dijake zaključnih letnikov srednjih šol, ki so se odločili, da bodo odšli na fakulteto.

Študentje naj pri izbiri študija ne ignorirajo zaposlitvenih možnosti

Marjan Šimenc s Pedagoškega inštituta meni, da če je bodočemu študentu zelo jasno, kaj bi rad študiral, je najbolje, da to tudi izbere.

Na vprašanje, ali je pomembno, da bodoči študentje pri izbiri študija gledajo, kakšne bodo njihove zaposlitvene možnosti, pa je odgovoril: "Danes se zdi, da je najti službo za marsikaterega mladega zelo pomembno. In če je tako, je pri izbiri študija smiselno upoštevati tudi zaposlitvene možnosti, popolno ignoriranje tega pa si pravzaprav lahko privošči samo peščica."