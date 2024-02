Učenci in dijaki, pozor! Danes se začnejo informativni dnevi.

Danes in jutri bodo na srednjih šolah in fakultetah potekali informativni dnevi, ki so namenjeni zbiranju celovitih informacij pred letošnjimi vpisi. "Pomembno je, da se mladi vprašajo, kakšni so njihovi interesi, kje se vidijo čez leta? Koliko so se pripravljeni učiti in kako dolgo so se pripravljeni šolati. Pa tudi o tem, kako zahtevna je šola, na katero se želijo vpisati," svetuje Mateja Lunder, psihologinja z osnovne šole Škofljica.

Informativni dnevi 2024



Večina srednjih šol in fakultet bo informativne dneve izvedla na naslednja dneva:



- petek, 16. februar 2024, ob 9. uri in 15. uri (Univerza v Mariboru ob 10. uri in 15. uri);

- sobota, 17. februar 2024, ob 9. uri (Univerza v Mariboru: ob 10. uri)

Bodoči dijaki in študenti naj v teh dveh dnevih zberejo čim več informacij o možnostih in pogojih izobraževanja in s poklici, za katere šole in fakultete izobražujejo.

Pozanimajo naj se, kakšne so možnosti za vključitev v izobraževanje in katere so nadaljnje možnosti za nadaljevanje. Pomemno je izvedeti vse v zvezi s postopkom in merili izbire v primeru omejenega vpisa ter roki, po katerih poteka vpisni postopek.

Mateja Lunder, psihologinja z Osnovne šole Škofljica, ki na eni največjih šol v državi že 20 let učencem in učenkam svetuje tudi pri nadaljevanju šolanja, poudarja: "Pomembno je, da se vprašajo, kakšni so njihovi interesi, kje se vidijo čez leta? Koliko so se pripravljeni učiti in kako dolgo so se pripravljeni šolati." Teh vprašanj nihče ne more razrešiti brez njih, niti šola niti starši, pa če bi še tako radi, še dodaja. "Zelo pomembno je, da se mladi natančno poučijo, kako zahtevna je šola, na katero se želijo vpisati," svetuje Lundrova.