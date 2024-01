Vseslovenski predinformativni dan in zaposlitveni sejem

Oglasno sporočilo

Vzporedna dogodka za vse, ki se odločajo o nadaljevanju izobraževalne, poklicne in zaposlitvene poti – Informativa in Moja prva zaposlitev bosta potekali v petek in soboto, 19. in 20. januarja 2024, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Že petnajstič zapored bo Informativa, največji predinformativni dan za mlade, na enem mestu predstavil celotno vertikalo izobraževanj in poklicev – od srednješolskih vse do dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, številne poklice, informacije o štipendijah, ponujal bo tudi več kot sto zaposlitvenih priložnosti v okviru projekta Moja prva zaposlitev.

Častni pokrovitelj 15. Informative je minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Informativa – veliki vseslovenski predinformativni dan

250 IN VEČ PROGRAMOV NA ENEM MESTU

Natanko en mesec pred uradnimi informativnimi dnevi, ki bodo po vsej Sloveniji 16. in 17. februarja, bodo mladi na 15. Informativi izobraževalne programe lahko spoznavali na enem mestu. Hkrati bodo lahko pridobili tudi različne, s poklici in izobraževanjem povezane informacije. Informativa je edinstven (pred)informativni dan za učence, dijake in študente, da spoznajo, katere šole oziroma fakultete jim ponujajo katere programe, jih med seboj primerjajo in se odločijo, katero izmed njih bodo obiskali na informativni dan ter kam bodo nato oddali prijavnico za vpis. V letošnjem letu se predstavlja tudi 27 programov iz tujine, natančneje iz Avstrije, Hrvaške, Luksemburga, Nizozemske, Poljske, Švice, Združenega kraljestva in ZDA.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Tudi na letošnji Informativi ne bo manjkal pester, predvsem pa bogat spremljevalni program, ki bo mladim nudil informacije o nadaljnjem izobraževanju. Na kar treh lokacijah (Forum, Mala predavalnica in Balkon UL) bodo potekale predstavitve, zakaj in kako postati policist (Policija), kariera v gostinstvu in turizmu (Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport), kako najti prvo zaposlitev (Moje delo), kako se hitreje in uspešneje učiti (Inštitut Zavod Kratos), vojaški visokošolski moduli in študij (uprava za obrambo Ljubljana skupaj s centrom vojaških šol Slovenske vojske), o stresu v šoli in na fakulteti (NLP Center), Hollandov vprašalnik o interesih za študij (Karierni centri UL), prijavno-vpisni postopki za študij in predstavitve študijskih programov Univerze v Ljubljani ter Univerze na Primorskem.

Univerza v Ljubljani poleg svojega obširnega razstavnega prostora pripravlja še svetovalno-izobraževalni program na balkonu v dvorani A, kjer bodo potekala različna individualna svetovanja o zanimanjih za študij, kaj storiti, če nismo sprejeti na želeni študij, kako izračunati svoje točke za vpis, kako oddati prijavo s posebnim statusom in podobno.

IZBIRA POKLICA UČITELJA, KMETA, LESARSTVA …

Na razstavnem prostoru Ministrstva za vzgojo in izobraževanje bodo skozi improvizacije in pogovore predstavili poklic učitelja, na prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa bodo predstavili poklic kmeta. Na prostoru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport bodo v sodelovanju z javno agencijo za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije SPIRIT Slovenija potekale predstavitve za promocijo lesarskih poklicev pod skupnim geslom Lesarstvo – tvoja prihodnost, v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo – STO pa predstavitev poklicev oziroma kariernih priložnosti v gostinstvu in turizmu. To bo predstavljeno tudi na zanimivem dogodku na odprtem odru (Forumu) v petek, 19. januarja, ob 12.15, kjer bodo svoje izkušnje in razgibano delo predstavili vrhunski šef Jorg Zupan, direktor hotela Jernej Osterman in nekateri drugi sogovorci. Z njimi se bo pogovarjala priljubljena igralka Gaja Filač.

Na dogodku bo v petek, 19. januarja, prisoten tudi častni pokrovitelj 15. Informative minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki si bo Informativo ogledal skupaj z mladimi ter bo s sodelavci na voljo za različna vprašanja.

Na prostoru Centra za poklicno izobraževanje CPI bodo mladi lahko spoznali, kateri poklic izbrati – skozi igro s poklicnimi kartami, raziskovanje spletne strani mojaizobra.si, praktične delavnice, ter spoznali tekmovanje poklicnih spretnosti EUROSKILLS in SLOVENIASKILLS.

Moja prva zaposlitev – zaposlitveni sejem za mlade

NA INFORMATIVI TUDI DO (PRVE) ZAPOSLITVE

Že sedmo leto zapovrstjo bo potekal še zaposlitveni sejem za mlade Moja prva zaposlitev. Mladi bodo na prizorišču v dvorani C (Steklena dvorana) lahko stopili v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo več kot sto štipendij, praktičnih usposabljanj, projektno in študentsko delo ter prvo zaposlitev.

Različne zaposlitvene in štipendijske priložnosti bo predstavljajo več kot 30 zaposlovalcev in organizacij, ki bodo konkretneje iskali naslednje profile: tehnike in inženirje v letalstvu, v igralniški industriji, kontrolorje tehničnih pregledov vozil, tehnologe in druge kadre v mehatroniki, elektromonterje, elektrikarje, elektronike, elektrotehnike, orodjarje, operaterje/programerje, ponujali bodo študentska dela v živilski industriji, različne kategorije vojaške službe in policije, skladiščnike, inženirje tehničnih strok, nogometne sodnike, farmacevte, zdravnike, medicinske sestre, kader za razvoj zdravil in podobno. Celoten seznam iskalcev je na voljo na spletni strani dogodka https://mojaprva.si/.

Dodatno bodo v okviru Moje prve zaposlitve predstavljene še informacije o Zoisovih štipendijah, štipendijah za deficitarne poklice in Ad futura štipendije za študijsko mobilnost v tujino, štipendijski programi za mlade talente in še veliko drugega. Za različne informacije in različne priložnosti bodo na voljo še: ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE – KARIERNA SREDIŠČA, KARIERA SLOVENIJA, MANPOWER, MJOB, ŠTUDENTSKI SERVIS in e-ŠTUDENTSKI SERVIS.

Vstop na prireditev je za obiskovalce brezplačen. Vzporedno bosta 15. Informativa, sejem izobraževanja in poklicev, in 7. Moja prva zaposlitev, zaposlitveni sejem za mlade, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 19. in 20. januarja od 9. do 18. ure. VSTOP ZA OBISKOVALCE JE PROST! Več na www.informativa.si.

