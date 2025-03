S preizkusom iz slovenščine oziroma na narodnostno mešanih območjih iz italijanščine in madžarščine se danes začenja obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 3., 6. in 9. razredov. Dosežek devetošolcev bo po novem lahko vplival na vpis v srednje šole.

Poleg 6. in 9. je letos NPZ po novem obvezno tudi za 3. razred. Izjema so priseljenci, ki šolo v Sloveniji obiskujejo šele prvo ali drugo leto, zanje je NPZ v 3. in 6. razredu prostovoljen, v 9. razredu pa je obvezen tudi zanje.

Po današnjem preizkusu iz slovenščine tretješolce, šestošolce in devetošolce v četrtek čaka še preizkus iz matematike.

1. aprila bodo šestošolci pisali še preverjanje iz tujega jezika, učenci 9. razredov pa iz tretjega predmeta. V letošnjem šolskem letu je pristojni minister za tretji predmet določil preizkuse iz predmetov biologija, geografija, šport in tuji jezik, pri čemer je določil tudi, iz katerega predmeta bodo opravili preizkus na posamezni šoli.

NPZ pri posameznem predmetu v 3. razredu traja 45 minut, v 6. in 9. razredu pa 60 minut. Učenci 3. razreda bodo z dosežki NPZ seznanjeni 15. aprila, učenci 9. razreda 22. aprila, učenci 6. razreda pa 5. maja.

Ob merilu za izbor kandidatov veliko pritiskov

Po novem se bodo dosežki devetošolcev v primeru omejitve vpisa v srednješolske programe uporabili kot eno od meril za izbiro kandidatov. Zaradi tega so letos na šolah zaznali več pritiskov staršev in stisk učencev, je za STA pojasnila predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Mojca Mihelič.

Pri devetošolcih, ki se iz opravičljivih razlogov ne bodo udeležili NPZ, se bo za potrebe vpisnega postopka določil nadomestni dosežek. Poleg zdravstvenih razlogov, za katere je potrebno zdravniško potrdilo, so opravičljivi razlogi za neudeležbo na NPZ po pravilniku o NPZ še naravna ali druga nesreča, smrt v družini, udeležba na mednarodnem tekmovanju iz znanja ali veščin in aktivna udeležba na velikem mednarodnem športnem tekmovanju. O utemeljenosti opravičljivih razlogov bodo odločali na šolah.

Opravičilo res le izjemoma

V sekciji za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva so glede načina izdaje zdravniških potrdil za odsotnost iz šole pojasnili, da lahko potrdilo o odsotnosti iz šole izbrani pediater izda le v izjemnih primerih, npr. za NPZ v 9. razredu. Ob tem so pozvali, da starši že prvi dan odsotnosti učenca stopijo v stik s pediatrom. Za tretješolce in šestošolce pa bodo za opravičila morali poskrbeti starši. Če učitelj dvomi o verodostojnosti opravičila, ki ga starši ali skrbniki predložijo, pa v sekciji predlagajo, da vzpostavi stik z izbranim zdravnikom otroka.