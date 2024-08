Omejitve vpisa v srednje šole: ključno bo lahko tudi nacionalno preverjanje znanja

Kot so za STA pojasnili na Državnem izpitnem centru (RIC), so nacionalni preizkus znanja v Sloveniji uvedli v šolskem letu 2001/02 in do šolskega leta 2004/05 je bilo ob koncu prvega in drugega triletja preverjanje znanja za učence prostovoljno, ob koncu tretjega triletja pa obvezno. S šolskim letom 2005/06 se je ukinilo preverjanje v tretjem razredu, za šestošolce je ostalo neobvezno, za devetošolce pa obvezno.

Od šolskega leta 2013/14 je bil NPZ obvezen za vse učence šestega in devetega razreda. Medtem se je s šolskim letom 2017/18 uvedlo poskusno preverjanje znanja ob koncu tretjega razreda, ki je bilo prostovoljno za šole in učence.

Na poskusno preverjanje za tretješolce se po podatkih RIC od šolskega leta 2017/18 prijavlja vse več šol, in sicer se je prvo leto prijavilo 111 šol s približno 4.400 tretješolci, v drugem letu pa 131 šol s skoraj 5.500 učenci. V šolskem letu 2020/21 se je prijavilo 142 šol s približno 5.700 učenci, v šolskem letu 2021/22 177 šol s skoraj 6.800 učenci, leto pozneje pa se je prijavilo 210 šol s približno 8.900 učenci. Poročila o NPZ v tretjem razredu v šolskem letu 2023/24 na spletni strani RIC še ni, po navedbah dekana ljubljanske pedagoške fakultete Janeza Vogrinca pa je v izvedbi NPZ za tretješolce sodelovalo 247 šol.

NPZ se bo s slovenščino začel marca

Tretješolci, za katere bo z novim šolskim letom NPZ obvezen, bodo preverjanje opravljali iz slovenščine in matematike. Šestošolce čaka NPZ iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika, devetošolce pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga bo določil pristojni minister. Minister namreč v septembru tekočega leta izmed obveznih predmetov osmega in devetega razreda izbere največ štiri in določi, iz katerega tretjega predmeta bodo preverjali znanje na posamezni osnovni šoli.

Kot je razvidno iz šolskega koledarja, bo NPZ iz slovenščine, ki jo lahko na narodnostno mešanih območjih nadomestita italijanščina in madžarščina, za učence tretjega, šestega in devetega razreda 24. marca, iz matematike pa 27. marca. NPZ iz tujega jezika za učence šestega razreda in iz tretjega predmeta za učence devetega razreda bo 1. aprila.

Dosežek na NPZ lahko po novem vpliva na vpis v srednjo šolo

Dosežki devetošolcev se lahko po novem uporabijo kot eno od meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednješolskega izobraževanja. Po objavljeni odredbi o merilih predstavlja seštevek zaključnih ocen vseh obveznih predmetov iz sedmega, osmega in devetega razreda največ 60 odstotkov, dosežka na NPZ iz slovenščine in matematike pa vsak po največ 20 odstotkov.

Tudi za vpis v programe, za katere je treba opraviti preizkus nadarjenosti oziroma spretnosti, se bodo uporabila enaka merila glede zaključnih ocen in dosežkov na NPZ, dodatno pa še dosežki na preizkusu nadarjenosti oziroma spretnosti. Kandidati bodo tako dobili dodatnih deset točk, če bodo na preizkusu nadarjenosti oziroma spretnosti dosegli nad 90 odstotkov vseh možnih točk, oziroma dodatnih pet točk, če bodo dosegli od 80 do 90 odstotkov.

Podobno velja tudi za kandidate za vpis v športna oddelka programov gimnazija in ekonomska gimnazija. Ti bodo za pridobljen status športnika A prejeli dodatnih deset točk, za pridobljen status športnika B pa dodatnih pet točk.

Odredba o novih merilih v primeru omejitve vpisa tudi določa, da se v primeru, da se v izbirnem postopku na posameznem programu na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, izbira med njimi opravi na podlagi dosežka na NPZ iz učnega jezika in matematike. Če je tudi po tem kriteriju na spodnji meji še vedno več kandidatov z istim številom točk, se v naslednjem koraku izbira med njimi opravi na podlagi dosežka na NPZ iz učnega jezika.

Za neudeležbo na NPZ potrebno opravičilo

Pri učencih, ki se iz opravičljivih razlogov ne bodo udeležili NPZ, se bo za potrebe vpisnega postopka določil nadomestni dosežek kot mediana dosežkov na NPZ tistih kandidatov, ki imajo enak seštevek zaključnih ocen tega predmeta v sedmem, osmem in devetem razredu. Poleg zdravstvenih razlogov, za katere je potrebno zdravniško potrdilo, so opravičljivi razlogi za neudeležbo na NPZ po pravilniku o NPZ denimo še naravna ali druga nesreča, smrt v družini, udeležba na mednarodnem tekmovanju iz znanja ali veščin, aktivna udeležba na velikem mednarodnem športnem tekmovanju.

O utemeljenosti opravičljivih razlogov bodo odločali na šolah. Po določbah pravilnika morajo starši razloge za neudeležbo učenca sporočiti ravnatelju najpozneje v 24 urah po začetku NPZ, pisna dokazila pa predložiti najpozneje v treh delovnih dneh od tega sporočila ravnatelju. Kaj se zgodi, če tega ne naredijo, pravilnik ne določa.

Vogrinc predvideva, da se bo zaradi te spremembe NPZ udeležilo več učencev, saj praksa zadnjih let kaže, da je na dan pisanja NPZ pri pouku manjkalo približno 800 učencev, in da bodo učenci tudi resneje pristopili k opravljanju NPZ. To po njegovem mnenju ne pomeni, da bi bila potrebna kakšna posebna priprava pred pisanjem NPZ, saj ta meri trajnost znanja – kaj so se učenci naučili v času šolanja.

Namen NPZ v tretjem razredu pa je dovolj zgodaj identificirati za tiste učence, ki imajo težave na področju bralne pismenosti in ki ne dosegajo minimalnih standardov znanja pri matematiki, saj se lahko tako pripravi nadaljnji načrt dela s temi učenci, je dodal Vogrinc.

Tudi namestnica direktorja zavoda za šolstvo Stanka Preskar vidi vlogo NPZ kot pomembno povratno informacijo učiteljem in sistemu, saj pokaže, kje so vrzeli, ki jih je treba odpraviti, in je podlaga za nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Ne bi pa se smel NPZ izrabljati za primerjavo med šolami, je poudarila. To, da nekateri učenci NPZ ne jemljejo resno, pa je po njenem mnenju odvisno od okolja, iz katerega učenci prihajajo, tudi od odnosa učiteljev in vodstva šole do NPZ.