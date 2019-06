Prvi rezultati NPZ: povprečen šolar doseže polovico točk

Državni izpitni center je objavil prve grobe analize nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v letošnjem šolskem letu. V 6. razredu so učenci pri preizkusu iz slovenščine dosegli 49,4 odstotka možnih točk, pri matematiki pa 57,3 odstotka. V 9. razredu so pri slovenščini dosegli 48,5 odstotka, pri matematiki pa 51,1 odstotka možnih točk.

Učenci 6. in 9. razreda so letos NPZ opravljali 7., 9. in 13. maja. V primerjavi z lanskim letom so učenci pri NPZ v povprečju dosegli nekoliko nižje odstotke kot lani, a primerjava med posameznimi leti ni mogoča, saj naloge nikoli niso iste.

Za vsakega učenca in njegove starše so na Državnem izpitnem centru pripravili tudi dodatne informacije z grafičnimi prikazi, v katerih je dosežek učenca za vsak predmet primerjan z dosežki vrstnikov na šoli in v državi. Ta informacija je dosegljiva na spletni strani, na kateri so si lahko učenci pogledali ovrednotene preizkuse znanja, so še sporočili z Državnega izpitnega centra.

Foto: Getty Images

Kako so se odrezali šestošolci ....

V 6. razredu je preverjanje znanja iz slovenščine opravljalo 19.249 učencev, v povprečju pa so dosegli 22,2 od 45 možnih točk (49,4 odstotka). Pri italijanščini kot maternem jeziku je preizkus opravljalo 53 učencev, ki so v povprečju dosegli 19,3 od 40 možnih točk (48,2 odstotka), preizkus iz madžarščine pa je opravljalo 18 učencev, ki so v povprečju dosegli 28,1 od 40 možnih točk (70,1 odstotka).

Pri tujem jeziku je preizkus znanja v 6. razredu opravljalo 19.138 učencev, od tega 18.723 preizkus iz angleščine in 415 preizkus in nemščine. Pri angleščini so učenci v povprečju dosegli 24,7 od 48 možnih točk (51,5 odstotka), pri nemščini pa 35,8 točke od 52 možnih točk (68,9 odstotkov).

Preizkus znanja iz matematike je opravljalo 19.316 učencev, v povprečju pa so dosegli 28,6 od 50 možnih točk (57,3 odstotka).

V 6. razredu je preverjanje znanja z nižjim izobraževalnim standardom pri slovenščini in matematiki pisalo 87 učencev. Pri slovenščini so učenci dosegli povprečno 29,5 od 50 možnih točk (58,9 odstotka), pri matematiki pa 21,3 od 50 možnih točk (42,5 odstotka).

Foto: Thinkstock

... in kako devetošolci

V 9. razredu se je NPZ iz slovenščine udeležilo 16.798 učencev, pri čemer so v povprečju dosegli 26,7 od 55 možnih točk (48,5 odstotka). Na narodno mešanih območjih v Slovenski Istri in v Prekmurju se je preverjanja znanja iz italijanščine kot maternega jezika udeležilo 44 učencev, iz madžarščine pa 16 učencev. Povprečni dosežek pri italijanščini je bil 31,6 od 60 možnih točk (52,7 odstotka), pri madžarščini pa 39 od 60 možnih točk (65 odstotkov).

Pri matematiki je preizkus znanja pisalo 16.744 učencev, ki so povprečno dosegli 25,5 od 50 možnih točk (51,1 odstotka). Pri tretjem predmetu se je preverjanja iz angleščine udeležilo 4066, iz nemščine 72, iz fizike 4110, iz likovne umetnosti 4247 učencev ter iz domovinske in državljanske kulture in etike 3849 učencev.

Pri angleščini so učenci v povprečju dosegli 27,8 od 50 možnih točk (55,7 odstotka), pri nemščini 36,7 od 65 možnih točk (56,5 odstotka), pri fiziki 23 od 36 možnih točk (63,8), pri likovni umetnosti 24,9 od 50 možnih točk (49,8 odstotka) ter pri domovinski in državljanski kulturi in etiki 25,5 od 50 možnih točk (51 odstotkov).

Preverjanje znanja z nižjim izobraževalnim standardom je v 9. razredu so pri slovenščini pisali 103 učencev, pri matematiki in družboslovju pa 104. Pri slovenščini so učenci dosegli povprečno 32,2 od 50 možnih točk (64,4 odstotka), pri matematiki 25,7 od 50 možnih točk (51,5 odstotka), pri družboslovju pa 26,4 od 50 možnih točk (52,8 odstotka).