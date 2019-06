Lažen občutek varnosti: največ nesreč je poleti #foto

Poletje ima kljub svoji lepoti številne skrite pasti, ki prežijo na voznike. Ravno zaradi lažnega občutka varnosti (daljši dnevi, boljša vidljivosti in manj dežja) vozniki hitro precenijo svoje zmogljivosti, poletni meseci pa v povprečju na slovenskih cestah vzamejo največ življenj. Agencija za varnost prometa, Policija in drugi partnerji zato z današnjim prvim poletnim dnem začenjajo akcijo Varno v poletje.

Na tiskovni konferenci so pri AVP in partnerjih akcije Varno v poletje predstavili ukrepe, ki jih bodo izvajali poleti za izboljšanje varnosti na slovenskih cestah. Foto: Gašper Pirman

Spremeniti trend zadnjih let

Stanje prometne varnosti v poletnih mesecih (junij-avgust) leta 2018 je bilo najboljše v zadnjih 25 letih. Število prometnih nesreč v obdobju poletnih mesecev se je leta 2018 povečalo za en odstotek, vendar število nesreč ostaja na dolgoletnem povprečju. Pozitivno je predvsem zmanjšanje števila umrlih udeležencev, saj jih je v poletnih mesecih leta 2018 umrlo 18 oziroma 42 odstotkov manj kot v poletnih mesecih leta 2017 (13 umrlih manj).

Pri Agenciji za varnost prometa želijo s partnerji (Policija, Avto-moto zveza Slovenije, Zavod Varna pot, Zavod Vozim, Združenje DrogArt, Zveza moto klubov Slovenije in Zveza ZŠAMS) v akciji Varno v poletje obdržati ta pozitivni trend, kljub negativnemu začetku leta.

Povečan nadzor in osveščanje javnosti

V prihodnjih petih tednih bodo v okviru številnih aktivnosti partnerji akcije skupaj prisotni v 16 slovenskih mestih in na kar 40 Poleg neprilagojene hitrosti je največji problem na slovenskih cestah še vedno vožnja v vinjenem stanju in uporaba mobilnih telefonov. Foto: STA različnih lokacijah. Aktivnosti bodo ob koncu tedna izvajali v večernih terminih v lokalih in na dogodkih, začenši z jutrišnjim dnem v Mariboru (Lent), v Velenju in Domžalah, nato pa še v Kopru, Ljubljani, Ravnah na Koroškem, v Laškem in Kranju. S sporočilnimi tablami bodo v jutranjem in popoldansko-večernem terminu prisotni na večjih parkiriščih in nekaterih drugih površinah v številnih mestih po Sloveniji. Sodelovali bodo na motorističnih delavnicah in drugih dogodkih.

Policija bo izvajala povečan nadzor po vsej Sloveniji. V prvi polovici julija bodo nadzor osredotočali na motoriste, drugo polovico julija bo povečan nadzor nad tovornjakarji in v avgustu bodo zopet začeli izvajati akcijo Hitrost.

Vesna Marinko, vršilka dolžnosti direktorice Agencije za varnost prometa, je na tiskovni konferenci poudarila: ''V poletnih mesecih je gostota prometa še posebej povečana, na vozne sposobnosti vplivata vročina in nestrpnost, na vozne razmere pa zastoji, spremenljivo vreme z nevihtami in točo ter povečano število voznikov iz drugih držav. Dvigniti želimo tudi zavedanje, da je v poletnih mesecih na cestah večje število motoristov, ki jih pozivamo k previdni in defenzivni vožnji, voznike pa opozarjamo na njihovo ranljivost kot tudi na ranljivost kolesarjev in pešcev.

S številnimi aktivnostmi na terenu želimo spremeniti trend, ki je bil zabeležen v prvi polovici letošnjega leta in prispevati k zmanjšanju števila prometnih nesreč z najhujšimi posledicami – s smrtnimi žrtvami in hudo telesno poškodovanimi.''

Preberite še: