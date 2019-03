Pohiti z razpisom in dobil boš posel: Dars rešuje "kompleksne" pritožbe

Voznik okvarjenega tovornjaka ima na slovenskih avtocestah in hitrih cestah le še pol ure časa (prej 2 uri), da popravi vozilo in ga odpelje. Pozneje storitev avtovleke opravijo pooblaščeni ponudniki Darsa.

Dars je lanskega avgusta pripravil nov razpis za opravljanje storitev avtovlek tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah. Pisali smo že o izbranih družbah, ki bodo po posameznih sklopih (po dve na sektor, kjer se tedensko pri dežuranju izmenjujeta) bedele nad varnostjo avtocest z vidika odstranjevanja pokvarjenih tovornih vozil in ki so za naslednjih pet let pridobile pomemben posel. Storitve bodo izbrani ponudniki po novem razpisu začeli opravljati 1. aprila.

Dars: Pritožbe so, postopek razjasnitve še ni končan

Čeprav so družbe, ki bodo v ponedeljek začele izvajati nove pogodbe z Darsom, znane, se je v ozadju tega izbora dogajalo marsikaj. Dobili smo kopijo pritožbe enega izmed ponudnikov proti drugemu, Dars je vpletenim akterjem tudi omogočil vpogled v vso pridobljeno razpisno dokumentacijo s strani izbranih ponudnikov storitev.

"Ne glede na pritožbe določenih subjektov se bodo pogodbe 1. aprila začele izvajati," so nam zatrdili na Darsu. V isti sapi so potrdili, da so od več ponudnikov res prejeli pritožbe proti več (izbranim) ponudnikom in da postopek razjasnitve teh pritožb zaradi njihovih kompleksnosti še ni končan. Pri tem bodo delovali v okviru svojih pristojnosti. Preverjanje določenih zatrjevanih nepravilnosti bodo prepustili za to pristojnim organom. Na policiji o takih nalogah za zdaj še ne vedo nič.

Kdo bo z avtocestnega križa do konca marca leta 2024 odvažal pokvarjena tovorna vozila?

Območje Izbrani ponudnik Postojna Avtovleka Jerneja Kopitar, Žonta Transport Slovenske Konjice Transporti Enes Draganovič, Žonta Transport Hrušica AMZS, Avtovleka Junik-M Ljubljana Avtovleka Jerneja Kopitar, Avtovleka Požar Maribor Transporti Enes Draganovič, Žonta Transport Kozina Avtovleka Jerneja Kopitar, AMZS Vransko Transporti Enes Draganovič, Žonta Transport Novo mesto Avtovleka Jerneja Kopitar, Žonta Transport Murska Sobota Transporti Enes Draganovič, AMZS

Dars je ponudnike izbiral v devetih sektorjih. Največ, to je v petih, je bila izbrana družba Avtovleka Žonta iz Celja. V štirih sektorjih bosta opravljala storitve Transporti Draganovič iz Žalca in Avtovleka Jerneja Kopitar iz Ljubljane. AMZS je bil izbran v treh sektorjih. Foto: Transport Draganovič

Pogled v eno izmed pritožb: prijava uničenega tovornjaka, iste nadgradnje za dve vozili, prikolic za prevoz tankov …

Vpogled v vsaj eno izmed pritožb – teh so na Dars dobili od več družb in tudi proti različnim ponudnikom – je pokazal na očitane resne nepravilnosti. Te namreč niso bile vezane le na določene pravne pasti, temveč tudi na presojo dejanske sposobnosti izvajanja vlek tovornih vozil na avtocestnem križu.

Ponudniku so očitali, da je eno izmed tovornih vozil (MAN, registrska oznaka CE VV-408) pred tem zgorelo v Italiji in da ni na voljo za avtovleko, domnevno hujšo poškodovanost drugega prijavljenega tovornjaka (Mercedes-Benz, LJ 727 DZ), prijavo iste nadgradnje za dva različna tovornjaka (vsak potrebuje svojo) in neustrezne prikolice, ki so bile nekoč last obrambnega ministrstva in bi zaradi svoje širine nad tremi metri spadale pod poglavje izrednih prevozov.

Nekateri ponudniki prav tako niso bili zadovoljni z neenakomerrnim obsegom zahtevanih dokazil, vezanih na vozni park in pa predvsem ustreznost parkirišč z lovilci olja.

Avtovleki Žonti, ustanovitelj te družbe je sicer Samo Feštajn, očitajo uničenost tovornjaka z registrsko oznako CE-VV 408. Celjani so nam poslali fotografijo tovornjaka s to registrsko oznako. Foto: Avtovleka Žonta Tovornjake popravili, prikolice zamenjali

Pri družbi Avtovleka Žonta očitke zanikajo. V požaru domnevno uničeni tovornjak so po njihovih navedbah popravili in je na razpolago, drugi poškodovani Mercedes-Benzov tovornjak so prav tako popravili in ga pozneje nadomestili z novejšim Volvovim tovornjakom. Ta po njihovih zagotovilih ustreza pogojem razpisa in o tem so obvestili tudi Dars. Na razpis so se res prijavili z rabljeno prikolico MORS-a, jo obnovili in jo nato zamenjali z novimi, ki izpolnjujejo Darsove zahteve.

"Tovorno vozilo Mercedes z registrsko oznako CE ZONTA 7 je imelo vgrajeno nadgradnjo Eurocran, ki smo jo prestavili na vozilo z registrsko oznako CE ZONTA 6. Zaradi zelo dobrega stanja kamiona smo se odločili, da kupimo novo nadgradnjo istega tipa in smo jo vgradili na CE ZONTA 7. Ker je isti tip, smo iz LPP dobili odgovor, da pri menjavi nadgradnje istega proizvajalca in istega tipa ni treba izvesti postopka posamične odobritve predelanega vozila, ker ni sprememb mas, mer ter vrste in oblike. Najprej smo zadevo preverili ustno, nato pa smo pridobili še pisno potrdilo o tem," dodajo pri celjski družbi.

Izbrane ponudnike bi Dars lahko še spremenil

Ker je jasno, da naknadno preverjanje dokazil (na podlagi pritožb) posameznih izbranih družb še ni končano, nas je tudi zanimalo, ali lahko kljub prvoaprilskemu začetku izvajanja pogodb pozneje še pride do spremembe izbranih ponudnikov.

"Če bi nedvoumno in dokončno ugotovili, da je prišlo pri izboru ponudnikov do nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, ki bi sicer narekovalo našo drugačno odločitev glede izbire ponudnikov v posameznih sklopih, bi bila taka sprememba mogoča," odgovarjajo na Darsu.

Prikolica za prevoz okvarjenih tovornih vozil. Foto: Avtovleka Žonta

Po naših podatkih je vsaj v enem primeru kratko potegnil tudi AMZS, kjer pa celotnega postopka niso želeli komentirati. Po vsa pojasnila so nas napotili nazaj k Darsu. Foto: Jure Gregorčič Kdor je dokumentacijo za razpis poslal prvi, je imel ključno prednost

Iz zgornjih pojasnil je mogoče razbrati in sklepati, da so določene pomanjkljivosti oziroma prijavljena vozila (opremo) urejali ali zamenjali naknadno. Ta so bila torej v določenih primerih drugačna kot v času oddaje ponudbe, prav datum pošiljke dokumentacije pa je bil zelo pomemben.

Potencialni ponudniki so bili po točkovanju na podlagi razpisa namreč precej izenačeni, osnovni kriteriji za točkovanje pa so bili trije. Najprej sta bila to celotna tehnična podpora storitvam (tovornjaki, avtovleke, dvigala …) in razpoložljivost parkirišča z urejenimi lovilci olja. Če bi imelo več ponudnikov izpolnjene minimalne zahteve in ustrezno parkirišče, bi nato odločala preprosto hitrost oddane ponudbe. Izbran bi bil tisti, ki bi vso dokumentacijo spisal, uredil, zalepil v ovojnico in najhitreje poslal na Dars.

Je torej naknadna zamenjava določenih delov opreme (kot je prijavljena nekdanja vojaška prikolica, zdaj že zamenjana z novejšo) lahko sporna? Na Darsu pritožbe ocenjujejo kot kompleksne, kar je verjetno tudi posledica dejstva, da opravljajo nekateri ponudniki v sklopu svojih podjetij tudi storitve tehničnih pregledov in registracij vozil.

"Javni poziv v tehničnih specifikacijah določa, da mora pogodbeni izvajalec odvoza vozil ves čas trajanja pogodbenega razmerja z DARS zagotavljati enako ali boljšo tehnično opremljenost, kot je zahtevano z javnim pozivom, kar lahko DARS d. d. preverja kadarkoli v času veljavnosti pogodbenega razmerja. Navedeno pomeni, da v času izbirnega postopka, to je med končnim rokom oddaje ponudb in podpisom pogodb, menjave vozil niso bile dopustne in tudi ne upoštevane, po podpisu pogodb pa so menjave dopustne – vendar pod pogojem, da se vozila in oprema nadomeščajo z enako ali boljšo tehnično opremljenostjo. Bistveno je torej, da je ponudnik na dan oddaje ponudbe izpolnjeval pogoje za prijavo na javni poziv," so nam pojasnili na Darsu.

Izbrane ponudnike je določila Darsova strokovna komisija

Ključen je bil torej pregled celotne dokumentacije, homologacij in zahtevanih listin, ki so jih ponudniki oddali ob prijavi na razpis. Ta je sicer trajal en mesec, a so morali vsi dokumentacijo pripraviti v dnevu ali dveh.

Pregled vlog ponudnikov je obsegal predvsem preveritev podatkov prek listin, ki so bile zahtevane in predložene. V določenih primerih, kjer so bile tudi na podlagi predloženih listin nejasne karakteristike posameznega vozila oziroma opreme, pa se je opravil tudi ogled posameznih vozil na terenu.

Vsi ponudniki so sicer morali imeti vsaj dve leti izkušenj s to dejavnostjo, predložiti so morali kopije prometnih dovoljenj in homologacij za zahtevana vozila za obdobje dveh let, za vozilo, namenjeno odstranjevanju vozil s skupno maso 44 ton, pa tudi dokazilo proizvajalca o ustreznosti vozila.

Izbrane ponudnike je določila strokovna komisija na Darsu, imen njenih članov pa ne razkrivajo.

Koliko stanejo storitve?



Cene storitev na posamezno uro veljajo za potek vse intervencije. Vanjo je torej vključen tudi čas za prevoz avtovleke s sedeža podjetja do mesta intervencije in nazaj. V zgoraj navedene najvišje dovoljene cene posegov je že vključena cestnina za tovornjak.



Od začetka intervencije do prihoda na kraj dogodka v normalnih okoliščinah ne sme miniti več kot 45 minut za vozila z največjo dovoljeno maso 3,5 tone in 60 minut za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone. Za predor Karavanke je odzivni čas 25 minut. Spodaj so navedene najvišje dovoljene cene posegov na avtocesti in hitri cesti.

Pomoč na cesti za tovornjake in avtobuse nad 3,5 tone 1 ura 80 EUR Prevoz vozila od 3,5 do 7,5 tone 1 ura 130 EUR Vleka s specialnim vozilom 1 ura 180–230 EUR Avtodvigalo 1 ura 270 EUR

* - Dodatek na delo: 30 odstotkov višja cena v nočnem času (22.00–6.00) in za delo ob nedeljah ter praznikih