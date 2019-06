Parakolesarji opozarjali na varnost in zbirali sredstva za Tokio 2020

Gregor Habe se je po nesreči s štirikolesnikom, ki ga je prikovala na invalidski voziček, začel ukvarjati z ročnim kolesarstvom. Želi priti na paraolimpijske igre v Tokiu, želja pa bo uresničljiva samo s profesionalnim kolesom, zato so akcijo kolesarji izkoristili tudi za zbiranje sredstev za nakup novega kolesa.

"Izjemno sem vesel, da so se moji 'sotrpini' takoj odzvali in mi priskočili na pomoč pri zbiranju denarja za novo kolo. Komaj čakam, da bom lahko prevozil prve kilometre in tako še večjo možnost, da si priborim točke in se uvrstim med potnike za paraolimpijske igre v Tokiu," je bil navdušen Habe.

Če se odločiš v glavi, zmore tudi telo

Jeralič je priskočil na pomoč prijatelju, ki zbira sredstva za nov kolo. Gregor Habe, Primož Jeralič, Peter Cerar, David Razboršek in Edo Ješe so začeli kolesariti 1. junija ob 12. uri v Lendavi, po Celju so opravili nočni vzpon na Trojane in nadaljevali pot do Domžal, nato prek Ljubljane do Vrhnike. Na Razdrtem so se spopadli z najvišjo točko dobrodelne transverzale (657 m nadmorske višine), sledil je še kratek vzpon iz Divače, nato pa spust do cilja v Kopru, kjer so podvig končali v nedeljo 2. junija ob 9. uri. Prevozili so 324 kilometrov, premagali 1700 metrov vzponov in 1900 metrov spustov.

Akcija je tudi del projekta zavoda Vozim (MislimVarno VOZIM S SRCEM), namen je osveščanje o pomembnosti previdne, strpne in varne vožnje, ko si cesto delita kolesar in voznik motornega vozila.

"Odlično smo vozili. Resda so roke malo utrujene, ampak dejstvo, da imamo za sabo 324 kilometrov, je pa vsem v ponos. Če se odločiš v glavi, zmore tudi telo in vesel sem, da sem bil del te peterice," je o akciji dejal udeleženec zadnjih paraolimpijskih iger Jeralič.