Doplihar na SP v Zürichu za las ob kolajno

"Škoda, ker se ni izšlo za medaljo, ampak v resnici je Anej res vrhunsko opravil svojo nalogo. Menim, da je to rezultat, ki ga je Anej potreboval kot potrditev dobrega dela in da pridobi potrebno samozavest za naslednjo sezono. V pripravah na to tekmovanje je vse super potekalo, od treningov do samega potovanja in nastanitve tu v Zürichu. Skratka: ko se razočaranje, da ni medalje, poleže, se bomo zavedali, da je bil ta nastop vrhunski," je po nastopu svojega varovanca prve misli strnil njegov trener Aleš Suhadolnik.

Svetovni prvak na 57,8 kilometrov dolgi preizkušnji je postal Francoz Mathieu Bosredon, drugi je bil Italijan Martino Pini, tretji pa Norvežan Christian Gyldenohr.

Lani na Škotskem je bil Doplihar deseti na cestni dirki, 19. pa v kronometru. Na cestni dirki je bil deseti tudi pred dvema letoma v Kanadi.

