Luka Mezgec jasen: Upam, da bo na cilju tako, kot je na stavnicah

Najizkušenejši mož v slovenski kolesarski reprezentanci je s 36 leti Luka Mezgec. V karieri je že veliko dal skozi in si pridobil ogromno izkušenj in spoštovanja. Na delu ga bomo spet videli na nedeljski cestni dirki na svetovnem prvenstvu v Zürichu, kjer bo igral pomembno vlogo. Spregovoril je o tem, kako vidi dirko v luči slovenske izbrane vrste. "Tu moramo biti za Tadeja Pogačarja. Toliko enodnevnih dirk je že zmagal," verjame v uspeh slovenskega šampiona, ki je letos v izjemni formi.

Slovenija bo na nedeljski 273,9 kilometra dolgi cestni preizkušnji svetovnega prvenstva v Zürichu v središču pozornosti. V prvi vrsti zaradi Tadeja Pogačarja, ki je v življenjski formi, in Primoža Rogliča, ki je nedavno osvojil Dirko po Španiji.

Poglejte si utrinke slovenskih kolesarjev s treninga

Kot je selektor Uroš Murn že izpostavil, bo slovenska izbrana vrsta na radarju drugih ekip. Edini od kolesarjev, ki je javno napovedal cilj, je Pogačar, ki si želi osvojiti mavrično majico najboljšega, zato je temu podredil tudi priprave na svetovno prvenstvo.

"Nisem si mislil, da bom doživljal to, kar doživljam zdaj"

Od slovenskih šampionov bodo slovensko reprezentanco sestavljali še Luka Mezgec, Jan Tratnik, Domen Novak, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer. Pomembno vlogo igra najizkušenejši Mezgec, ki je upal, da bo prišel v Zürich v boljši formi, povrhu vsega je imel pred dnevi še nesrečo na treningu, ko je imel bližnje srečanje z avtomobilom, a k sreči ni utrpel težjih poškodb: "Proga mi ne ustreza, ker je zelo zahtevna. Na koncu bomo 'kapljali' eden za drugim. Želel bi si, da bi bil v boljši formi. Štirinajst dni nazaj sem bil en teden bolan, potem sem imel tri dirke po Belgiji, kjer sem se vse bolje počutil. Upam, da bom imel dobre noge in bom lahko čim več prevlekel, pozicioniral naše kapetane oziroma Tadeja."

Žal Slovenija ne bo mogla računati na pomoč Mateja Mohoriča, zato pa bosta velik del opravila Luka Mezgec in Jan Tratnik. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenija je v zadnjih letih postala kolesarska velesila. Razumljivo na račun najboljših dveh posameznikov, a so tudi drugi kolesarji zrežirali lepe zmage na največjih dirkah. Mezgec je bil začetnik, kar se tiče osvajanja etapnih zmag na Dirki po Italiji, potem ko se je veselil zmage leta 2014 s ciljem v Trstu.

"Zelo vesel sem, da sem del te dobe. Začetnik ali ne. Tudi pred mano so bile lepe zmage na Grand Touru od Boruta Božiča. Nikoli si nisem mislil, da bom po nekaj svojih zmagah na World Touru na začetku kariere doživljal to, kar doživljam zdaj. Zdaj so te serijske. Drugo mesto glavnih Slovencev je že razočaranje. Noro, uživati moramo v uspehih. Enkrat se bo končalo. Takrat bo prišlo obdobje, ko se bomo spominjali, kako je bilo, ko smo imeli kar dva za zmago na Touru, Giru in Vuelti," z navdušenjem govori Mezgec.

"Tu moramo biti za Tadeja, Primož se bo moral prilagoditi"

Njegova naloga na prvenstvu bo tudi vloga cestnega kapetana: "Glede na vse izkušene, ki jih imamo, od Jana, Tadeja in Primoža, smo nekako zelo enakovredni. Vemo, kaj je naša naloga na dirki. Imam osebnost, da se rad pogovarjam, rad sem v družbi, stresam šale. To pomaga pri energiji v ekipi. Na dirki pa vsi vemo, kakšna je naša naloga. Danes bomo imeli sestanek. Mislim, da bo povsem določena naloga. Kar se tiče homogenosti ekipe, je moje mnenje, da moramo biti tu za Tadeja. Toliko enodnevnih dirk je že zmagal, zato je normalno, da je za nas številka ena. Primož se bo moral prilagoditi. Glede na dirkanje v finalu, ali bo razbremenil vse predfinalne napade iz Tadejevih nog ali pa bo moral pripraviti finalni napad za Tadeja. Takšno je moje mnenje. Bomo videli, kako bo selektor določil in kaj se bo potem zgodilo na dirki."

Foto: Ana Kovač

In kakšno dirko pričakuje? "Težka bo. Mislim, da bo zmagovalec prišel sam ali največ trije. Zaveznike moramo iskati v Belgiji, ki ima Remca Evenepoela in mu najbolj ustreza proga. Veliko se omenja Mathieua van der Poela. Težko ga vidim v finalu, da bi igral ključno vlogo. Mislim, da so predolgi klanci. Ampak nas je dostikrat presenetil. Glavni favorit je Tadej. Upajmo, da bo tudi v cilju tako, kot je trenutno na stavnicah," je jasno zaključil Mezgec.