Za belgijskem kolesarjem Remcom Evenepoelom je izvrstno leto. Odlično se je izkazal na premierni Dirki po Franciji, kjer je bil tretji, na olimpijskih igrah je postal zlat tako v kronometru kakor tudi na cestni preizkušnji in preteklo nedeljo si je okoli vratu nadel še zlato medaljo v kronometru na svetovnem prvenstvu v Zürichu.

Nič (še) ne bo s selitvijo v vrste Red Bull - BORE - hansgrohe

Za dobrim konjem se posledično vedno kadi in tudi za njim se že dolgo. Vse leto oziroma od prihoda Red Bulla v vrste BORE - hansgrohe je govora o morebitnem prestopu v ekipo Primoža Rogliča. A je Belgijec danes na novinarski konferenci v Švici vsem jasno povedal: "Ostal bom, kjer sem. To je jasno."

Tudi v naslednji sezoni bo kolesaril za Soudal Quick-Step. Foto: Guliverimage

Kariero bo tako naslednje leto še nadaljeval v vrstah Soudala Quick-Stepa, čigar šef je Patrick Lefevere, ki si je prizadeval, da Remco ostane v njegovi ekipi. V tem trenutku ima 24-letni kolesar misli osredotočene le na nedeljsko cestno dirko, za katero prav tako spada v ožji krog favoritov za zlato odličje.

Narediti bodo želeli težko dirko

Kako je osvojiti mavrično majico, dobro ve, potem ko je pred dvema letoma v Avstraliji z napadom od daleč prelisičil vse tekmece in v velikem slogu pripeljal v cilj. Danes si je kot vsi kolesarji ogledal traso nedeljske trase. Predvsem krog okoli Züricha, kjer se bo dirka lomila.

Danes je preizkusil krog okoli Züricha. Foto: Guliverimage

"Na preži boš moral biti celoten krog," je jasen Remco, ki je s tem pojasnil, da bo dirka zelo nepredvidljiva in ne bo lahko pokrivati vseh skokov. Belgijska reprezentanca bo dirkala nanj, česar se zavedajo moštveni kolegi. In kako bodo morali dirkati? "Dirko bomo morali imeti pod nadzorom. Narediti jo bomo morali težko za daljše obdobje in paziti, da sem pokrit, kar zadeva veter. Posebno svetovno prvenstvo je, ampak mi ugaja," odgovarja Evenepoel, ki vidi svojo priložnost na različnih delih trase: "Napadem lahko na treh četrtinah proge. Fokus je na začetku kroga. Tam bi lahko bilo zanimivo. Ko napadeš, moraš biti pazljiv še na protinapade. Veliko priložnosti bo. A je treba vzeti v obzir, da je nato do cilja še dolga pot."

Manj pritiska kot Pogačar

Krog okoli Züricha je dolg 26,8 kilometra, narediti jih bodo morali kar sedem, in skupaj bo dirka dolga kar 273,9 kilometra. Klanec, o katerem je Remco govoril, bo prišel na vrsto praktično takoj po prečkanju ciljne črte. Dolg bo 1,2 kilometra in bo imel 12-odstotno povprečno naklonino.

Poudarja, da je Tadej Pogačar pod večjim pritiskom, ker še ni osvojil mavrične majice. Foto: Guliverimage

Prednost Remca v primerjavi s Tadejem Pogačarjem bi lahko bila sproščenost, saj naslov svetovnega prvaka že ima v primerjavi s slovenskim šampionom, ki si je letošnjo cestno preizkušnjo vzel kot drugi cilj leta, potem ko je osvojil Tour de France. "To lahko predstavlja dodaten stres za Pogačarja. Posledično lahko naredi napako ali se odloči bolj tvegati. Glede na to, kako dirka letos, se to najverjetneje ne bo zgodilo. Tako samozavesten je. Tudi če nima dobrega dne, lahko na dirki zmaga."

Foto: UCI

Poudaril, kje bo treba biti pazljiv

"Za nas bo pomembno, da smo v dobrem položaju. Zlasti v prvih krogih, ker v zadnjih treh ne bo treba več toliko pritiskati. Dobro bomo morali biti postavljeni na najtežjih delih. Paziti bomo morali na napade Pogačarja in Mathieuja van der Poela. Ne verjamem, da bomo tako hitro odpadli, ker imamo v ekipi odlične kolesarje – Tiesja Benoota, Jasperja Stuyvna, Tima Wellensa, Maxima van Gilsa in Laurensa de Plusa."

Foto: Guliverimage

Zaveda se, da s Pogačarjem nista edina favorita, saj imajo številne reprezentance svoje adute, ki lahko presenetijo v nepredvidljivem krogu okoli Züricha. Van der Poel je v zadnjem obdobju izgubil nekaj telesne teže, kar pomeni, da bi bil rad konkurenčen v vožnji navkreber in bo poskušal ubraniti naslov prvaka ter še drugo leto zapored nositi mavrično majico: "Nazadnje sva šla skupaj na kolo pred dvema ali tremi tedni. Takrat ni bil tako dober pri vožnji navkreber. A je kolesar, ki lahko doseže vrh kot nihče drug. Težji je od mene in Pogačarja, kar je manjša pomanjkljivost zanj."

Vse skupaj se bo začelo v nedeljo ob 10.30, ko se bodo kolesarji podali na 273,9 kilometra dolgo preizkušnjo. Na cilju jih pričakujejo približno ob 17.30.