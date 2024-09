Starši Švicarke, ki je po nesreči v kritičnem stanju, želijo, da se SP nadaljuje

Dogajanje na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Švici, ki bo vrhunec, to velja zlasti za Slovenijo, doseglo v nedeljo, ko se bosta v boj za odličja spustila tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, je žal zaznamovala tudi nesreča 18-letne Švicarke Muriel Furrer. Na tekmi mladink je pri padcu utrpela poškodbo glavo in je v zelo kritičnem stanju. Prireditelji so sporočili, da se bo svetovno prvenstvo navkljub žalostnemu dogodku nadaljevalo po predvidenem scenariju. Takšno željo so izrazili starši nesrečne Švicarke.