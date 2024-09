Na današnji cestni dirki mladink na svetovnem prvenstvu v Zürichu se je pri padcu huje poškodovala 18-letna Švicarka Muriel Furrer. "Pri padcu je utrpela poškodbe glave in je v zelo kritičnem stanju," so v izjavi za javnost zapisali pri Mednarodni kolesarski zvezi (UCI).

Statement from the UCI, Swiss Cycling and the Organising Committee of the 2024 UCI Road and Para-cycling Road World Championships in Zurich https://t.co/m1I4mGUJst pic.twitter.com/0ukYWO4cbR — UCI_media (@UCI_media) September 26, 2024

Preiskava zelo resne nezgode še poteka, zato nadaljnjih informacij ne morejo podati, so še zapisali pri UCI. Nesrečno kolesarko so po padcu s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, od tam pa je zdaj prišla informacija, da je v "zelo kritičnem stanju".

Furrer, švicarska državna mladinska podprvakinja na cestni dirki in v kronometru, je na tem prvenstvu sicer zasedla 44. mesto v vožnji na čas.

