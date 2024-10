Ko je nizozemski kolesar Mathieu van Van der Poel v kritičnem trenutku nedeljske cestne dirke svetovnega prvenstva v Zürichu skočil na pločnik, da ne bi preveč zaostal za Remcom Evenepoelom in preostalimi kolesarji, je marsikdo zastrigel z ušesi. Nad njegovim manevrom so se zgražali tudi strokovni komentatorji Eurosporta, ki so menili, da je taka poteza na kolesarski dirki prepovedana.

"To absolutno ni dovoljeno," je takoj ugotovil nekdanji kolesar in kolesarski komentator Robbie McEwen in pozneje v odgovoru na Instagramu dodal, da to ne pomeni, da obsoja Mathieuja, ampak le pojasnjuje, kaj narekujejo obstoječi predpisi. "V svoji aktivni karieri sem veliko kolesarjev prehitel tako, da sem skočil na makadam ali kolesarsko stezo in potem zašel v težave," je zapisal Avstralec.

Nad manevrom van der Poela je bila zgrožena tudi Latvijska kolesarska zveza (LRF), ki se je odločila, da se v zvezi s tem pogovori s komisarji UCI. Kljub tehtnemu argumentu je bila njihova pritožba zavrnjena (in to kljub temu da so bili v preteklosti Luke Rowe, Marlen Reusser in Johan Price-Pejtersen zaradi podobnega prekrška diskvalificirani), latvijski kolesar Toms Skujiņš pa se je moral zadovoljiti s četrtim mestom.

Odprto pismo Latvijske kolesarske zveze, naslovljeno na Mednarodno kolesarsko zvezo:

"Van der Poel je ogrožal ljudi"

A kljub temu da se je zdelo, da je zgodba končana, saj so medalje že podeljene, se pri Latvijski zvezi s potekom dogodkov ne strinjajo, kar so danes sporočili tudi v odprtem pismu, naslovljenem na UCI.

"V skladu s pravili UCI mora biti kolesar, ki skoči na pločnik in ogroža javnost ali druge kolesarje, takoj diskvalificiran," je zapisal Sandis Akis, predsednik kolesarske zveze. "Ne gre za to, da se je vozil le po pločniku, saj je za to običajno zagrožena kazen od 200 do tisoč švicarskih frankov. Van der Poel je s svojim dejanjem ogrozil ljudi, kar smo že videli pri Marlen Reusser v Gent-Wevelgemu in pri Luku Rowu na Dirki po Flandriji. Ta dejanja so bila kaznovana z diskvalifikacijo, medtem ko Van der Poel, ki se v nedeljo s svojim dejanjem ni poskušal izogniti nesreči, ni dobil niti kazni."

Na koncu je bil Mathieu van der Poel tretji, Latvijec Toms Skujinš pa mesto za njim. Foto: Guliverimage Latvijska zveza se je, kot rečeno, pritožila že takoj po dirki. "O dogodku smo razpravljali s komisarji UCI. Eden izmed njih je dejal, da je videl, kaj se je zgodilo, a da to ni bilo dovolj nevarno, da bi ga kaznovali. Naš odziv je bil, da morajo pravila veljati za vse, komisar pa je dejal, da to ne bi bilo dobro za šport. Odločili so se, da bodo pravila razlagali po svoje."

Po mnenju Latvijske kolesarske zveze je to slaba odločitev in predstavlja nevaren precedens. "Zdi se, da so nekateri kolesarji bolj enakopravni kot drugi, zlasti ko gre za nepriljubljene odločitve. Kot razmeroma majhna zveza smo zaradi te odločitve zelo zaskrbljeni. Kaj če bi Van der Poel zadel gledalca? Bi bilo to dobro za kolesarjenje? UCI pozivamo, naj dosledno uporablja lastna pravila, da bi zagotovili varnost in integriteto kolesarjenja. Od UCI pričakujemo pojasnilo o tej odločitvi, da bi preprečili podobne dogodke. Če to pustimo, obstaja več prostora za kolesarje, da tvegajo, in tega si nihče ne želi," dodaja zveza.

