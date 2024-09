Tadej Pogačar jasen, kaj želi. Primož Roglič bi raje videl mavrico v nedeljo.

Slovenija bo na nedeljski cestni dirki na radarju vseh ekip. Zakaj? V svojih vrstah ima dva šampiona ekstra klase, Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Cilj je osvojiti mavrično majico najboljšega in v baznem taboru nekoliko južneje od Züricha vlada sproščeno vzdušje, kar je dober obet pred reprezentančnim vrhuncem letošnjega leta. "Mavrična majica je nekaj posebnega v kolesarstvu. Najunikatnejša. Definirajte te kot najboljšega kolesarja na svetu. Zadnja leta je moj cilj. Želim jo osvojiti," je jasno pred številnimi novinarji na prizorišču svetovnega prvenstva povedal Pogačar, skupaj z Rogličem pa sta odgovorila tudi na nekoliko pravljično vprašanje in nasmejala občinstvo.

Kaj pomenita Tadej Pogačar in Primož Roglič v svetu kolesarstva, smo se lahko vnovič prepričali na novinarski konferenci Kolesarske zveze Slovenije pred cestno dirko na svetovnem prvenstvu v Zürichu. Prek 40 novinarjev z vsega sveta se je zbralo in zanimalo jih je, kako razmišljata v luči nedeljske preizkušnje, v kateri bo slovenska reprezentanca skušala priti do mavrične majice.

Slovenska ekipa za cestno dirko: Tadej Pogačar, Primož Roglič, Luka Mezgec, Domen Novak, Jan Tratnik, Jaka Primožič Matevž Govekar in Matic Žumer.

Ogromna množica novinarjev na novinarski konferenci slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Super je je videti ta vrvež. Še raje bi videl, da bi po koncu dirke še kdo prišel," se je zasmejal izkušenejši Roglič, mlajši Tadej pa dodal: "Super je videti toliko novinarjev. Moram reči, da naša reprezentanca vsako leto raste. Vsako leto smo boljši, pritegnemo več pozornosti. Mislim, da je to dober znak za slovensko kolesarstvo."

Pogačar pred seboj vidi mavrično majico

V velikem slogu sta letos med drugim že osvojila vse tri tedenske dirke na svetu. Pogi je pokoril konkurenco na Giru d'Italia, Dirki po Franciji, Rogla pa je bil nedavno najboljši na Vuelti.

Tadej Pogačar je letos med drugim osvojil Tour de France in Giro d'Italia. Foto: Guliverimage

Vsak se je na svoj način pripravljal na svetovno prvenstvo. Že vse od začetka letošnjega leta je kristalno jasno, da je osvojiti zlato medaljo in posledično mavrično majico osrednji cilj za Pogačarja: "Mavrična majica je nekaj posebnega v kolesarstvu. Najbolj unikatna. Vsi si jo želijo. Vsaj mislim, da si jo. Celotno leto jo nosiš. Definirate te kot najboljšega kolesarja na svetu. Zadnja leta je moj cilj. Želim jo osvojiti. Če ne letos, pa naslednja leta."

Po zmagi na Dirki po Franciji je izpustil olimpijske igre, za generalko pa si je vzel dirki v Kanadi, kjer je bil najhitrejši na drugi v Montrealu: "Dva tedna nazaj smo končali Kanado, ki je bila pripravljalna dirka. Quebec in Montreal. Po Kanadi je bilo malce počitka. 4-5 dni sem lažje kolesaril, nato zadnje dni na ostro. Dobro sem se pripravil. Več se ni dalo narediti."

Odsotnost Mateja Mohoriča se bo poznala Žal slovenska ekipa ne bo mogla računati na Mateja Mohoriča, ki se je nedavno poškodoval. Nesrečo je imel tudi Luka Mezgec, a k sreči z bližnjim srečanjem z avtomobilom ni utrpel poškodbe. "Žal Mateja ni tukaj. Ne moremo spremeniti tega dejstva. S tem, kar imamo, gremo naprej. S smolo smo zaključili. Dopoldne smo imeli še en pripetljaj z avtomobilom. Upam, da je to to in da bomo imeli na koncu srečo, ki jo bomo potrebovali na dirki. Fantje so pripravljeni. So na radarju. Če bodo dali maksimum, bo rezultat tukaj," so besede selektorja Uroša Murna.

Roglič šel kot edini na dež

Slovenska ekipa je nastanjena v športnem centru za vrhunski šport OYM, ki leži v mestu Cham približno 30 kilometrov južneje od Züricha, kjer potekajo boji za medaljo.

Pogačar se je ekipi pridružil na prvenstvu v sredo zvečer, medtem ko je Roglič tu vse od kronometra. Danes bi morala ekipa podrobneje spoznati traso cestne dirke, a je v Zürichu deževalo. Navkljub vsemu je Primož odšel na cesto: "Našel sem tudi nekaj suhe ceste, celo malce sončka. Luštno je bilo. Tu sem imel dobro pripravo v tem tednu. Lahko sem dobro treniral, imel čas za počitek. Hrana je bila dobra. Lahko sem naredil vse, kar je bilo z moje strani, da bi bili čim boljši v nedeljo."

Primož Roglič je četrtič postal junak Vuelte. Foto: Guliverimage

Na vprašanje, ali je že danes videl mavrico, je z nasmeškom na obrazu povedal: "Nedeljska bi bila bolj prijetna. Danes sem bil zadovoljen z malo manj dežja."

Oba verjameta v lep rezultat

V nedeljo bo kolesarje čakala težka preizkušnja. 273,9 km bo pred njimi, in skoraj 4500 višinskih metrov bodo morali opraviti na celotni progi. Težak preizkus, Slovenija pa bo igrala z več kartami, kar bi bila lahko prednost in tega se oba šampiona zavedata. "Imamo zelo dobre karte v ekipi. S Primožem sva v dobri formi, tudi ostali. Vsi vemo, za kaj smo tukaj. Prvič v naši zgodovini kolesarstva lahko igramo različne scenarije. Kilometrov je dosti, klancev je veliko. Mislim, da nam ustreza ta proga. Bomo videli. Pomembna bo komunikacija na dirki. Če nam bo to uspelo, bo lep rezultat," pravi Pogačar.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Klancev in kilometrov bo dovolj. Na nas je, da poizkušamo, da stisnemo najboljše. Vsak na svojem področju. Na koncu bo najboljši zmagal. Na koncu bomo videli, kako nam bo šlo," je dejal Roglič.

Če se bosta v zadnjem krogu znašla sama spredaj? "Igrala bova standardno igro."

Slovenija ima z njima dva močna kolesarja za zlato medaljo. Zelo pomembno bo, da bo ekipa delovala složno, izpostavlja Roglič: "Za taktiko bi moral vprašati selektorja. Če gledam z mojega vidika, Tadej zmaguje enodnevne dirke in je eden najboljših. Zagotovo. Sam vozim le nekajkrat letno takšne dirke. Ali pa tudi ne. Lep izziv je. Izziv je, da skušamo s fanti narediti nekaj velikega. Na papirju smo lahko močni, vendar bi bil raje močan na progi, kar je najbolj pomembno."

Pravljično je bilo vprašanje novinarja, kaj bi se zgodilo, oziroma kdo bi zmagal, če bi bila v zadnjem krogu sama v ospredju in bi se spogledovala z zmago. "Eden bo prvi. Igrala bova igrico," se je zasmejal Primož, Tadej pa pristavil: "Igrica kamen, škarje, papir je standardni protokol."

Nato je pristavil še selektor Murn: "Sama se bosta odločitev. Za nas je pomembno, da bo nekdo v mavrični majici."

Ni tekmec le Remco Evenepoel. Tekmeci so v številnih reprezentancah.

A svetovno prvenstvo nista le Tadej Pogačar in Primož Roglič. Ogromno reprezentanc bodo imele svoje scenarije, kako prelisičiti slovensko izbrano vrsto, ki bo na radarju vseh. Med osrednje konkurente za zlato medaljo spada Remco Evenepoel, ki je prejšnjo nedeljo osvojil zlato v kronometru, bil zlat dvakrat še na olimpijskih igrah. Tu je tudi lanskoletni junak Mathieu van der Poel, ki mu proga sicer ne leži najbolj, svoje adute pa imajo tudi v francoskih, španski italijanski, britanski, ameriški, kanadski … reprezentanci.

Remco Evenepoel je na svetovnem prvenstvu v Zürichu že osvojil zlato medaljo v kronometru. Foto: Guliverimage

"Veliko držav ima svoje favorite. Pri Belgiji bi izpostavil Remca. Ne smemo pozabiti na druge močne nacije, kot so Francija, Italija, Španija, Velika Britanija. Potem so tu posamezniki, ki znajo presenetiti. Mislim, da se bo po 270 kilometrih vožnje v ospredju videlo tiste kolesarje, ki so spredaj na največjih enodnevnih, tritedenskih dirkah. Ti so nevarni, ki imajo velik motor," izpostavlja Pogačar, z njim se strinja tudi Roglič: "Pomembno je, kako bomo delovali. Naj nam bo cilj, da delujemo čim bolj homogeno. Da da vsak svoj maksimum. Kdo bo spredaj, nimamo vpliva na to."

Pogačar s posebnim kolesom

In kako se bodo lotili Evenepoela, ki je na papirju največji konkurent? "Odličen je bil videti v kronometru. Pritiska se je znebil. Zelo dobro je pripravljen, povrhu vsega ni kolesaril z merilcem moči. V nedeljo nas čaka drugačna dirka."

Tadej Pogačar bo v nedeljo kolesaril s posebnim kolesom. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V prav posebni opravi bo v nedeljo kolesaril Pogačar. Dres bo imel takšnega, kot vsi reprezentančni kolegi, zato pa mu je Colnago pripravil specialno kolo, ki pooseblja vse njegove uspehe. Več o njem bomo pisali v petek zjutraj. Takrat, ko bodo naši kolesarji opravili ogled trase, saj je v Zürichu za petek napovedano lepše vreme.