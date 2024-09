Žena Remca Evenepoela: Po Touru in olimpijskih igrah je preživljal težke čase

Remco Evenepoel, ki je v nedeljo naslovu aktualnega olimpijskega prvaka v vožnji na čas in cestni vožnji dodal še naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas, je po Dirki po Franciji in olimpijskih igrah v Parizu preživljal težke čase, je v pogovoru za VTM NIEUWS razkrila njegova žena Oumi Rayane.

24-letna Oumi Rayane, žena kolesarskega zvezdnika Remca Evenepoela, njegova glavna zaupnica in opora, je v pogovoru za VTM NIEUWS razkrila, da je Evenepoel po tretjem mestu na Dirki po Franciji in olimpijskih igrah v Parizu, kjer je postal olimpijski prvak v kronometru in vožnji na čas, preživljal težke čase. "Nujno je potreboval sprostitev, a vse, kar sva imela, so bili štirje dnevi, ko sva lahko razmišljala tudi o čem drugem," je povedala. Par si je takrat privoščil kratke, a razkošne počitnice na grškem otoku Zakintos.

Foto: Reuters "Po kratkem oddihu je Remco svojo pozornost hitro usmeril v svetovno prvenstvo. Mentalno je čutil, da bi raje počel kaj drugega, a vseeno mu je uspelo ostati močan in se osredotočiti na nov izziv. Njegova ambicija po zmagi je vedno zelo velika. Pri tem mu lahko pomagam le tako, da ga pri tem, da do popolnosti uresniči svoj načrt, podpiram v največji mogoči meri."

O svoji ženi in njeni vlogi v karieri je po novi zmagi spregovoril tudi Evenepoel. "Oumi me je naučila, da se ne obremenjujem s stvarmi, nad katerimi nimam nadzora." Oumi Rayane je bila denimo zaslužna tudi za to, da je Evenepoel po zmagi na cestni dirki na olimpijskih igrah v Parizu posnel eno najbolj všečkanih fotografij v svetu kolesarstva.