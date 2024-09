Matej Mohorič odpovedal nastop na svetovnem prvenstvu

Slovenski kolesar Matej Mohorič je selektorju Urošu Murnu danes sporočil, da zaradi poškodbe ne bo mogel nastopiti na nedeljski cestni dirki svetovnega prvenstva v Zürichu, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Mohorič je prejšnji teden padel na ogledu trase gravel dirke v Gironi in si poškodoval dlan. To mu še ne dopušča nastopa na nedeljski dirki, saj so bolečine še prevelike. Njegovo mesto v reprezentanci bo zasedel Matic Žumer.