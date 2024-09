Medtem ko v njeni domovini poteka svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, 33-letna Švicarka Marlen Reusser le nemočno opazuje dogajanje na prvenstvu. Še vedno namreč okreva po okužbi s koronavirusom, ki se je podaljšal v t. i. dolgi covid-19. "Ne vem, ali me je strah ali ne, se pa zavedam dejstva, da nekateri ljudje nikoli povsem ne okrevajo," pravi kolesarka.

"Trenutno sem kronično bolna. So dnevi, ko se počutim bolje, so pa tudi dnevi, ko se stanje spet poslabša. V tem trenutku se ne počutim dobro," je 33-letna švicarska kolesarka Marlen Reusser priznala v pogovoru za švicarski radio SRF. "Ne vem, ali me je strah ali ne, se pa zavedam dejstva, da nekateri ljudje nikoli povsem ne okrevajo."

Reusser trenutno ne more normalno funkcionirati v vsakdanjem življenju, kaj šele trenirati ali tekmovati, a kljub slabim okoliščinam ohranja optimizem. Verjame, da se bo prihodnje leto vrnila na dirke. "Ostati moram potrpežljiva. Za zdaj sem povsem osredotočena na svoje zdravje. Najprej moram povsem okrevati. Najpomembnejše je, da se spet počutim zdravo," je dejala Švicarka, ki v letošnji sezoni res ni imela sreče.

Marlen Reusser z ekipno kolegico Demi Vollering lani na zmagovalnem odru dirke Liege–Bastogne–Liege. Foto: Guliverimage

Že v začetku leta se je spopadala z respiratornim obolenjem, nakar je kmalu za tem, ko je ozdravela, grdo padla na Dirki po Flandriji. Pri padcu si je zlomila čeljust, zob in poškodovala ušesni kanal. A to je bil šele začetek kalvarije, ki se vleče že nekaj mesecev.

Specialistka za vožnjo na čas in klasike je zaradi bolezni morala izpustiti več pomembnih dirk, tudi olimpijske igre in Tour de France Femmes, švicarski ljubitelji kolesarstva jo bodo pogrešali tudi na domačem svetovnem prvenstvu.

Prav tako še vedno ni znano, kje bo nadaljevala kariero. Pogodba z ekipo SD Worx-Protime se ji izteče konec leta, zanimanje pa so pokazali pri Movisarju, a dogovor še ni sklenjen.

