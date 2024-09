"Ni mi treba iti v podrobnosti, vsi poznajo njegove sposobnosti, mislim pa, da bodo bolj kot trasa na cestni dirki odločali tekmeci. Mathieu bi moral biti kos trasi v Zürichu (273,9 kilometra in kar 4.470 višinskih metrov), veliko vprašanje pa je, ali mu to lahko uspe v tem delu sezone in s konkurenco, ki ga čaka," je v pogovoru za Wielerflits razmišljal Christoph Roodhooft.

Bolj kot trasa je pomembna konkurenca

V taboru Van der Poela so storili vse, da bi Nizozemec tudi prihodnjo sezono nosil mavrično majico. Ni skrivnost, da je v zadnjih tednih vidno shujšal, kar je videti tudi na fotografijah, predvsem pa na kronometru na Dirki po Luksemburgu, kjer je dobil prvo etapo in bil v skupnem seštevku drugi. "Mislim, da je to smiselno," je o tej temi dejal Roodhooft. "Malo bolj vitek je kot spomladi, to drži, ampak ali je to nenormalno? To je enostavno del poskusa, da se te zelo specifične enodnevne dirke, kar dirka za svetovno prvenstvo zagotovo je, loti v najboljši možni formi."

Van der Poel do zmage na prvi etapi Dirke po Luksemburgu:

"THAT WAS IMPRESSIVE!" 😮 Mathieu Van der Poel wins for the first time since and April and takes the opening stage of the Tour of Luxembourg! 🔥 pic.twitter.com/fTcXlE37lv — Eurosport (@eurosport) September 18, 2024

Koliko kilogramov je Nizozemec izgubil, je po besedah Roodhooft poslovna skrivnost. "Zagotovo ne gre za več kilogramov. Kot sem že rekel, trasa je eno, a še pomembnejši dejavnik je konkurenca."

Ali to pomeni, da Roodhooft napoveduje scenarij, po katerem bi Van der Poel lahko sledil dvema glavnima tekmecema (Pogačarju in Evenepoelu) navkreber ali pa ima v mislih še kak drug scenarij, po katerem bi njegov varovanec imel najboljše možnosti za zmago? "To bo pokazala sama dirka," ostaja zadržan pri napovedih. "Vsi koščki sestavljanke se morajo zložiti na pravo mesto, ampak to velja tudi za njegove konkurente. Lahko rečem le to, da je Mathieu v redu."

"Storili smo vse, kar smo lahko, da Mathieuja v nedeljo na dirko pripeljemo v najboljši možni formi. Več od tega ne moremo storiti. In da, v takem primeru, je možno, da bo imel v nedeljo najboljši možen dan. Sem pa tako kot vi, tudi jaz zelo radoveden, kako daleč ga to lahko pripelje."

Nedeljska cestna preizkušnja za člane bo dolga 273,9 kilometra in ima kar 4.470 višinskih metrov. Start bo ob 10.30, dirko pa bomo v živo spremljali tudi na Sportalu.

