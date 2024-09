"Ko sem se začel ukvarjati s kolesarstvom, so mi vozniki kazali sredinec, danes pa dvignjen palec"

Šestintridesetletni slovenski kolesar Luka Mezgec, ki bo v nedeljo na cestni dirki del osmerice, ki bo Tadeju Pogačarju ali Primožu Rogliču pomagala do mavrične majice svetovnega prvaka, se je v intervjuju za enega od nizozemskih medijev razgovoril o slovenski kolesarski kulturi in slavnih rojakih Pogačarju in Rogliču.

"To je idealna predstavitev slovenskega kolesarstva," je v intervjuju za nizozemski Wieler Revue nedeljsko cestno dirko na svetovnem prvenstvu v Zürichu opisal izkušeni Luka Mezgec. "Verjamem, da tudi v prihodnje lahko ostanemo velika kolesarska nacija. Slovenija je tudi na splošno zelo zdrava država. V osnovni šoli smo se vsi ukvarjali z najmanj enim športom. To je naš način življenja, s Pogačarjem in Rogličem kot dvema izmed naših izjemnih primerov."

Mezgec, ki je že vrsto let del kolesarskega sveta (pred cestnim se je ukvarjal z gorskim kolesarstvom), je v intervjuju izpostavil zanimivo razliko, ki jo sam opaža na slovenskih cestah in bržkone izvira iz vse bolj priljubljenega kolesarstva med Slovenci. "Ko sem se začel ukvarjati s kolesarstvom, so mi vozniki avtomobilov kazali sredinec, danes pa mi kažejo dvignjen palec. To je največja razlika, če primerjam obdobje pred desetimi leti in danes," je razlagal Mezgec in se zabaval ob svojih besedah. "Zelo sem hvaležen, da sem lahko na lastni koži izkusil ta razvoj."

Foto: Mediaspeed

"Za Pogačarja je kolesarstvo igra"

Šestintridesetletni Kranjčan je spregovoril tudi o obeh glavnih akterjih slovenskega kolesarstva, ki ju dobro pozna tudi zasebno. "Primož in Tadej sta oba zelo sproščena, s tem da je Tadej večji 'plejboj'," je spet nasmejal Mezgec. "On (Pogačar, op. p.) je edini človek v kolesarstvu, ki se s športom ne ukvarja, ampak se igra. Zanj je to igra. Razlikujeta se tudi v tem, da Primož manjkrat pokaže svojo zasebno plat, medtem ko je Tadej povsem enak na dirki in izven dirk."

Mezgec pri Pogačarju občuduje tudi to, da je le redko, če sploh kdaj, razočaran. Niti ko je leta 2022 in 2023 Dirko po Franciji izgubil proti Jonasu Vingegaardu. "Takrat sem mu tudi povedal, da je pridobil več oboževalcev, ker se je pokazal kot tako dober poraženec. Ni bil zagrenjen, pokazal je, da je čudovita oseba. Je vljuden in se nikoli ne pretvarja, da je karkoli drugega kot to, kar je. Je karizmatičen in nikakor aroganten," je o Pogiju povedal Mezgec.

Razkril je še, da je Pogačarju ob prvih uspehih, ki jih je ta dosegel kot novinec v svetu profesionalnega kolesarstva, svetoval, naj uživa, saj ne bo trajalo večno. "Ampak Tadej vse od takrat ni nehal zmagovati in se zabavati," je še namignil Mezgec, ki ga je pred dnevi v Flandriji zadel avto, a jo je k sreči odnesel brez posledic in bo v nedeljo nared za dirko svetovnega prvenstva.

